Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 16. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragmanı izle!

2022 Survivor All Star yarışması, Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programıdır. TV8'de yayınlanan Survivor Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile takip edilen yarışma programı yeni bölüm fragmanı var mı ya da yayınlandı mı merak konusu oldu. Survivor yeni bölüm fragmanı! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 16. bölüm fragman linki! Survivor All Star yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragmanı! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 16. bölüm fragman linki! Survivor yeni bölüm fragmanı! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TV8'in sevilen yarışması Survivor, bu sene yine heyecanla devam ediyor. 2022 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı soruları gündeme geldi, Survivor ödül oyununu kim kazandı ve 1 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor ödül oyunu yarışında gülle oyunu oynandı. Kadınlar yarışında, 8- 5 Ünlüler takımı kazandı. Erkekler yarışında ise 8- 5 Gönüllüler takımı kazandı. En iyiler mücadelesine geçildi ve 3- 1 Gönüllüler takımı kazandı. Genel skor tablosuna bakıldığında 2- 1 Gönüllüler kazanmıştır.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

SURVİVOR 16. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE