Acun Ilıcalı Survivor'u bırakacak mı? Sunuculuğu ve ada konseyini Murat Ceylan sunabilir - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Survivor'u bırakacak mı? Sunuculuğu ve ada konseyini Murat Ceylan sunabilir

29.08.2022 18:41

Satın aldığı Hull City takımı ile sezona iddialı bir giriş yapan Acun Ilıcalı'nın yoğunluk sebebiyle Dominik'te yer yıl düzenlenen Survivor'ı bırakacağı öne sürüldü. Buna göre, kritik bir durum yaşanmadıkça hem ada konseyini hem de oyunları Murat Ceylan sunacak.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City iddialı bir şekilde sezona giriş yaparken Ilıcalı da tüm enerjisini takımına aktarmış durumda. Maçların hepsine gitmeye çalışan Ilıcalı bu sebeple yoğun bir tempoda çalışıyor.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ'U DÜĞÜNÜNE KATILDI

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünen katılan Ilıcalı "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı. Seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek biraz yoruyor 2 haftada 5 maça filan gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" demişti.

SURVİVOR'U BIRAKIYOR

Yoğunluk sebebiyle işlere yetişmekte zorlanan Acun Ilıcalı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Whitevivor hesabına göre; Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor.

MURAT CEYLAN'A DEVREDECEK

Acun Ilıcalı Hull City nedeniyle tüm işleri Murat Ceylan'a devredecek. Çok kritik bir durum olmadıkça hem ada konseyini hem de oyunları Murat Ceylan sunacak.

Acun Ilıcalı'nın Survivor'u bırakacağı iddiası! Sunuculuğu ve ada konseyini Murat Ceylan'a devredecek
Murat Ceylan
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Kaynak: Snob Magazin

Acun Ilıcalı, Murat Ceylan, Hull City, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı Survivor'u bırakacak mı? Sunuculuğu ve ada konseyini Murat Ceylan sunabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı Survivor'u bırakacak mı? Sunuculuğu ve ada konseyini Murat Ceylan sunabilir - Son Dakika
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