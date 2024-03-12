Taksiratlı Şekibe Oyunu Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Taksiratlı Şekibe Oyunu Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelendi

Taksiratlı Şekibe Oyunu Gebze Kültür Merkezi\'nde sahnelendi

Selviye Hürriyet, Yusuf Emini ve Arif Lila'nın oynadığı tiyatro oyunu Şekibe, İstanbul Türkçesi ve Rumeli Türkçesi kullanılarak komedi türünde sahnelendi. Oyunun ilk durağı Gebze Kültür Merkezi oldu. İlk tesettürlü kadın tiyatro oyuncusu Yusuf Emini ve Selviye Hürriyet, başrolü paylaştı.

12.03.2024 02:25  Güncelleme: 02:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selviye Hürriyet, Yusuf Emini ve Arif Lila'nın oynadığı tiyatro oyunu tek perde ve 70 dakika.

Yusuf Emini ve Selviye Hürriyetim kaleme aldığı oyunun yönetmeni Arif Lila.

Şekibe adlı bir Rumeli kızının yaşadığı kötü anıları ve çilekeş hayatını doktora anlattığı ve tüm olayların karıştığı İstanbul Türkçesi ve Rumeli Türkçesinin kullanıldığı komedi oyunun ilk durağı Gebze Kültür merkezi oldu.

taksiratlisekibe-afis.jpg

İlk tesettürlü kadın tiyatro oyuncusu Yusuf Emini ile birlikte başrolü paylaşan Selviye Hürriyet ise ilk tesettürlü dizi oyuncusu olarak bir ilki daha gerçekleştirdi ve türk tiyatrolarında bir ilki başararak ilk tesettürlü kadın oyuncu olarak ismini hafızalara kazıdı.

Kaynak: Magazinkolik

Hürriyet, İstanbul, Rumeli, Gebze, Sanat, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Taksiratlı Şekibe Oyunu Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
00:16 Fernando Santos’tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum
23:37 Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
21:46 Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı
23:32 Kocaeli’de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü Kocaeli'de trafoda çıkan yangın elektrik kablolarını patlattı, 10 sokak karanlığa gömüldü
23:16 Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı
22:25 Kara Kartal ağır yaralı Beşiktaş, Gaziantep FK’ye deplasmanda 2-0 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildi
22:23 Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sonrasında intihar etti
21:59 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip çuvalla yiyecek çaldı
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara ihtiyacı yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara ihtiyacı yok
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP’den açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 03:50:19. #1.11#
SON DAKİKA: Taksiratlı Şekibe Oyunu Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement