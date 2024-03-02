Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş\'ı Kayserililerle buluşturdu

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Talas Belediyesi, sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu.

Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi çerçevesinde düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde merdiven boşlukları dahi dolarken, çok sayıda sanatsever salona giremedi. Sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş birbirinden güzel eserler seslendirirken, seyirciler de parçalara eşlik etti. Konserde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatçıyla Kayserili vatandaşlara yazın açık hava konseri sözü verdi. "Gençlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Salon tıklım tıklım doldu" diyen Başkan Yalçın; "Bugün çok özel bir gün. Kayseri Erciyes Üniversitemizin Tıp Fakültesi var, sadece Kayseri'ye değil çevre illerimize de bakıyor. Bir özel bölüm var, çocuk kliniği. Onun da çok özel bir bölümü var, nöroloji ve kanser ile lösemili çocuklarla ilgili bölüm var. Hasta yakınlarına ve bu işte emeği geçenlere bir armağanımız olsun diye moral motivasyon konseri düşündük, Ben emeği geçen hocalarımıza Teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra sahne alan ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, muhteşem bir konsere imza attı. Salonu dolduran seyirciler ise "Başkanımız Mustafa Yalçın'a böyle bir konser düzenlediği için çok teşekkür ederiz, devamını bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ