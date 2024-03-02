Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu

Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş\'ı Kayserililerle buluşturdu

Talas Belediyesi, Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi çerçevesinde düzenlenen konsere İlyas Yalçıntaş'ı davet etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde sanatçı birbirinden güzel eserler seslendirdi ve seyirciler de parçalara eşlik etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konserde sanatseverlere yazın açık hava konseri sözü verdi.

02.03.2024 16:45  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu.

Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi çerçevesinde düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde merdiven boşlukları dahi dolarken, çok sayıda sanatsever salona giremedi. Sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş birbirinden güzel eserler seslendirirken, seyirciler de parçalara eşlik etti. Konserde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatçıyla Kayserili vatandaşlara yazın açık hava konseri sözü verdi. "Gençlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Salon tıklım tıklım doldu" diyen Başkan Yalçın; "Bugün çok özel bir gün. Kayseri Erciyes Üniversitemizin Tıp Fakültesi var, sadece Kayseri'ye değil çevre illerimize de bakıyor. Bir özel bölüm var, çocuk kliniği. Onun da çok özel bir bölümü var, nöroloji ve kanser ile lösemili çocuklarla ilgili bölüm var. Hasta yakınlarına ve bu işte emeği geçenlere bir armağanımız olsun diye moral motivasyon konseri düşündük, Ben emeği geçen hocalarımıza Teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra sahne alan ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, muhteşem bir konsere imza attı. Salonu dolduran seyirciler ise "Başkanımız Mustafa Yalçın'a böyle bir konser düzenlediği için çok teşekkür ederiz, devamını bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş, Mustafa Yalçın, Konferans, 15 Temmuz, Kayseri, Erciyes, Çocuk, Talas, Sanat, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
17:17 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement