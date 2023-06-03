Tamer Karadağlı: 'Arzu ile boşanmamıza rağmen ebeveyn olmaktan taviz vermedik' - Son Dakika
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Tamer Karadağlı: 'Arzu ile boşanmamıza rağmen ebeveyn olmaktan taviz vermedik'

03.06.2023 14:11

Oyuncu Tamer Karadağlı, eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karadağlı, yaşananlardan dolayı pişman olmadığını ve her şeyin bedelini ödediğini söyledi. Ayrıca Arzu Balkan'ın yeniden evlenmek istemesi durumunda karışmayacağını belirtti.

2002-2007 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Arzu Balkan'ı iki kez aldattığı için boşanan Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Karadağlı, yaşananlardan dolayı pişman olmadığını ve her şeyin bedelini ödediğini söyledi.

"ARZU İLE BOŞANMAMIZA RAĞMEN EBEVEYN OLMAKTAN TAVİZ VERMEDİK"

Arzı Balkan ile evliliğinden Zeyno adını verdikleri bir kızı olan Karadağlı, babalık itirafıyla şaşırttı. Çocuğunun her daim yanında olduğunu ancak büyümesinde annesinin çok büyük bir payının olduğunu söyleyen oyuncu, "Boşandıktan sonra kızının yetiştirilmesinde baba olarak eksik kaldığını hissediyor musun?" sorusuna "Kızımdan ayrı olduğum için tabi ki üzülürüm. Biz boşandıktan sonra hiçbir zaman ayrı kalmadık. Ben boşandıktan sonra başka eve çıktım, Arzu da benim oturduğum evin karşısına taşındı. Ben sürekli kızımla ilgilendim. Arzu'yla olan kişisel problemlerimiz ayrı, ebeveyn olmak ayrıydı. O konuda ikimizde taviz vermedik. Çocuğun ne kadar yanında olursam olayım, o yine anne büyütüyor" dedi.

Evliliği ihanet yüzünden biten Tamer Karadağlı yıllar sonra sessizliğini bozdu: Her şeyin bedelini ödedim

"YAŞADIĞIM ŞEYLERİN BEDELİNİ ÖDEDİM"

Karadağlı, "Arzu senin ihanetini affetti mi?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bilmiyorum, Arzu'ya bunu sormadım. Belki de içten içe hiç affetmemiştir. Kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Onu inkar etmek mümkün değil. Öyle olması gerekiyordu, pişmanlıklara inanan biri değilim. Bir şey yaşıyorsan onun sorumluluğunu alacaksın. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim. Bana karım dışında kimse hesap soramaz. O da hesap sordu ve boşadı. Bu kadar net. Bunun sonuçlarına da ben katlandım. Herkes yaşadığı şeyin bedelini ödeyecek. Bunun kolay kaçamak bir tarafı yok."

Evliliği ihanet yüzünden biten Tamer Karadağlı yıllar sonra sessizliğini bozdu: Her şeyin bedelini ödedim

"ARZU BAŞKASIYLA EVLENEBİLİR, KARIŞMAM İKİYÜZLÜLÜK OLUR"

Arzu Balkan yeniden bir hayat kurarak evlenmek istese tavrın ne olur?" sorusuna da cevap veren Tamer Karadağlı, "Arzu tabi ki evlenebilir, biz boşanalı 16 sene oldu. Benim Arzu'nun hayatına karışmam hiçbir şekilde söz konusu değil. Yeni ayrıldığımızda da değildi zaten. Bu çok büyük bir ikiyüzlülük olur. Benim boşanma şeklim zaten belliydi. Benim Arzu'ya hesap sorma hakkım yok. Arzu çok akıllıdır, biriyle evlenmeye karar verdiyse bu doğrudur. O dönem yaşananlar şeyler beni olgunlaştırdı. Arzu olmasaydı başka biriyle evlenmezdim. Ben çok iyi bir koca olmadım ama çok iyi bir eski koca oldum" ifadelerini kullandı.

Evliliği ihanet yüzünden biten Tamer Karadağlı yıllar sonra sessizliğini bozdu: Her şeyin bedelini ödedim
Evliliği ihanet yüzünden biten Tamer Karadağlı yıllar sonra sessizliğini bozdu: Her şeyin bedelini ödedim
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Gökay Kalaycıoğlu, Tamer Karadağlı, Arzu Balkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı: 'Arzu ile boşanmamıza rağmen ebeveyn olmaktan taviz vermedik' - Son Dakika


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