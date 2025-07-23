Tanımak imkansız! Kobra Murat peruğunu çıkarınca bambaşka biri oldu

Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, bu kez sahnedeki enerjisiyle değil, peruksuz haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakım amacıyla protez saçlarını çıkaran ünlü isim, doğal haliyle dikkat çekti.

Roman müziğinin en bilinen temsilcilerinden biri olan, gerçek adı Murat Dilaver olan Kobra Murat, sahnedeki enerjisi, rengârenk kostümleri ve iddialı açıklamalarıyla uzun süredir geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. Yıllardır Roman havası denince akla gelen ilk isimlerden olan Kobra Murat, yalnızca şarkılarıyla değil, gösterişli peruğu ve tarzıyla da dikkat çekiyor.

BAKIM ANI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sahne şovlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez alışılmış imajının dışında bir şekilde sosyal medyada yer aldı. Herkesin gösterişli peruğuyla tanıdığı Kobra Murat'ın peruksuz hali, kısa sürede birçok platformda paylaşıldı. Ancak bu görüntüler bir imaj değişikliğinin sonucu değil. Ünlü sanatçının, düzenli olarak bakım yaptırdığı protez saçlarını geçici olarak çıkardığı anlardan biri sosyal medyaya yansıdı.

Daha önce de protez saç kullandığını açık yüreklilikle dile getiren Kobra Murat, yine kendine has tarzıyla konuşulmayı başardı. Renkli sahne karakteri, samimi tavırları ve özgüveniyle dikkat çeken sanatçı, bu kez de doğal haliyle sosyal medyada adından söz ettirdi.