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Tasarımcı Bayur, yurt dışına açılıyor - Son Dakika

Tasarımcı Bayur, yurt dışına açılıyor

03.12.2021 09:50
Tasarımcı Bayur, yurt dışına açılıyor

Yaptığı birbirinden şık ve güzel tasarımlarla adından söz ettiren Pınar Kurt Bayur bir sonraki adımının yurt dışına açılmak olduğunu söyledi.

Yaptığı birbirinden şık ve güzel tasarımlarla adından söz ettiren Pınar Kurt Bayur bir sonraki adımının yurt dışına açılmak olduğunu söyledi.

Özellikle kurduğu Pınarsumrukafası markasında modern taç ve aksesuarları, küpe, kolye, bileklik, apolet korset, büstyer ve şapka gibi tasarımlar üreten başarılı tasarımcı Pınar Kurt Bayur, yaptığı ürünleri festivallerde, partilerde, klip çekimlerinde, moda programlarında, defilelerde kına ve düğün organizasyonlarında büyük ilgi gördüğünü dile getirdi. Tasarımcı ruhunu ortaya koyarak büyük firmalara giyim ve aksesuar tasarımı ve üretimi desteğini de verip, birçok defilede tasarımlarını sergileyen Bayur, bir sonraki hedefinin yurt dışına açılmak olduğunu söyleyerek "Çocukken hayalini kurduğum mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarı fedakarlığa aç bir çiçek gibidir. Siz fedarkarlık yaptığınız ölçüde açılıp gürleşir o çiçek. Ben hayatım boyunca hep çok çalıştım, çok fedarlık yaptım ve sonunda başardım. Şimdi başarılarımın tatlı meyvelerini yiyorum. Hedeflerime asla bir sınır koymadım ve Türkiye'de çok güzel projelere imza attım. Şimdi sıradaki hedefim yurt dışına açılmak. Kurmuş olduğum Pınarsumrukafası markasını en iyi şekilde yurt dışında sürdürmek istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Tasarımcı Bayur, yurt dışına açılıyor

Pınar Kurt, Düğün, Şapka, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Tasarımcı Bayur, yurt dışına açılıyor - Son Dakika Magazin


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