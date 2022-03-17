Tasarımcı İnce, sağlıklı ayakkabı için önerilerde bulundu - Son Dakika
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Tasarımcı İnce, sağlıklı ayakkabı için önerilerde bulundu

17.03.2022 14:07
Tasarımcı İnce, sağlıklı ayakkabı için önerilerde bulundu

Ayakkabı tasarımcısı Hüseyin İnce, sağlıklı ayakkabı secimi önerisinde bulunarak estettik duruşa önem verenlerin sağlık açısını da unutmaması gerektiğini uyardı.

Ayakkabı tasarımcısı Hüseyin İnce, sağlıklı ayakkabı secimi önerisinde bulunarak estettik duruşa önem verenlerin sağlık açısını da unutmaması gerektiğini uyardı.

Ayakkabı tasarımcısı Hüseyin İnce sağlık açısından kontrol edilmeyerek estetik ve göze hitap derecesi iyi olan ayakkabıların seçimi ile ilgili uyarılarda bulunarak sağlıklı ve estetik seçimler için uyarılarda bulundu. Gün içerisinde koşturup duran ayakların doğru ayakkabılara ihtiyacı olduğunu hatırlatan İnce, yanlış seçimler yapıldığında insan sağlığına kötü etkileri ortaya çıktığını vurguladı. İnce, "Ayağın şekline uygun olmalıdır, ayakkabılarınızın iç kısmında yer alan materyaller sert ve kaygan yapıda olmamalı, ayağınızın doğal yapısına uyum sağlayabilecek şekilde olmalıdır. İç kısmın şekli ayak kavislerine destek verebilecek nitelikte yer almalıdır. Topuk yüksekliğine dikkat edilmeli, düz topuklu ayakkabılar yerine en az 2 santim yüksekliğe sahip ayakkabı seçimi yapılmalıdır. Fakat 8 santimden yüksek ayakkabılar ise kişilerin bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayağın ön kısmında dengeli olmayan yüklenmelere neden olmakta ve bütün bunların sonucunda varis ya da tendonların zarara uğraması gibi rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Parmak ucu yüksekliğine bakılmalı, parmak ucu yüksekliğinin ayakların duruş biçimini bozacak kadar yüksek ve esnek olmaması gerekmektedir. Fakat ayakkabıların ön kısmı genişken topuk kısmı ise daha sert yapıda olmalıdır. Ayakkabılar tam ortasından kolayca bükülmemelidir. Ayakkabıların burun kısmı sivri olmamalıdır. Sivri şekilli bir uç kısma sahip ayakkabı, parmaklarda şekil bozukluğunu da ortaya çıkarmaktadır. Sağlıklı bir ayakkabı yürüme esnasında parmakların büküldüğü yerden bükülmeli ve burada bir kavis oluşturmalıdır. Ayakkabı ucu ile en uzun parmak arasında yarım ya da bir santimlik bir boşluk olmalıdır. Bu boşluk ayağın rahat hareket etmesini kolaylaştırırken yaralanmaları engellemektedir. Ayrıca fazla boşluk olması da hareketi zorlaştırır ve ayağın içeride kaymasına neden olur. Ayakkabı alışverişi akşam yapılmalıdır. Günün bütün yorgunluğundan sonra ayaklar yüzde 10 kadar genişleme göstermektedir. Böylece ayakların şişmiş durumuna göre ayakkabı tercihinin yapılması kişinin gün içerisindeki hareket kabiliyetini olumlu etkilemektedir. Ayrıca ayakkabılar tam kalıp alınmalı, açma yapar diye düşünülüp dar alınmamalıdır" dedi. - DİYARBAKIR

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Hüseyin İnce, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Tasarımcı İnce, sağlıklı ayakkabı için önerilerde bulundu - Son Dakika


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