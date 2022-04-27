Taşıyıcı Anne Aracılığıyla Bebeğini Kucağına Aldı - Son Dakika
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Taşıyıcı Anne Aracılığıyla Bebeğini Kucağına Aldı

27.04.2022 15:38
Taşıyıcı Anne Aracılığıyla Bebeğini Kucağına Aldı

TLC'nin ilgiyle izlenen reality programlarından 'Evliliğe 90 Gün' programının ikilisi Mürsel Mistanoğlu ve Anna-Marie Campisi, taşıyıcı anne arayıcılığıyla ilk bebeklerini kucaklarına aldı. İşte detaylar...

Amerika'da 90 Day Fiancé (90 Günlük Nişanlı) ismiyle yayınlanan ve ülkemizde yakından izlenen Evliliğe 90 Gün programının yıldızları Mürsel Mistanoğlu ve Anna-Marie Campisi taşıyıcı anne arayıcılığıyla bir erkek çocuk sahibi oldu.

Çift, çocuklarına 'Gökhan John' adını verdi.

UZUN SÜRE GÜNDEM OLMUŞTU

90 günlük vizeleri süresince müstakbel eşleri ile ilk kez birlikte yaşamak üzere Amerika'ya giden insanları konu alan programda, Türkiye'de arıcılık yapan Mürsel Mistanoğlu'nun Amerika'ya Anne Marie'nin yanına gitmesi uzun bir süre sosyal medyada gündem olmuştu.

FACEBOOK'TA TANIŞTILAR

Ortak ilgi alanları arıcılık olan çift, Facebook'ta tanıştı. Program aracılığıyla Amerika'ya giden Mistanoğlu'nun İngilizce konuşamadığı anlar sosyal medyada uzun bir süre alay konusu olmuştu.

MÜRSEL İLE ANNA NASIL TANIŞTI?

Her şey arı aşığı bu iki ismin Facebook'ta bir arıcılık grubunda bir araya gelmesi ile başladı. Anna'nın dediğine göre ilk mesaj atan taraf Mürsel oldu. Aradaki dil engeline rağmen çiftin arasında romantik bir aşk filizlenmeye başladı. Ne Mürsel İngilizce biliyor, ne de Anna Türkçe... Çifti birbirine bağlayan aşkları ve arı sevgileri.

Taşıyıcı Anne Aracılığıyla Bebeğini Kucağına Aldı
Taşıyıcı Anne Aracılığıyla Bebeğini Kucağına Aldı

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Amerika Birleşik Devletleri, Anne Marie, Facebook, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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