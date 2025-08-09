Tatil İçin ABD\'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Yeliz Yeşilmen, 2021 yılında boşandığı Ali Uğur Akbaş ile barışmasıyla geçtiğimiz aylarda magazin manşetlerine taşınmıştı. Şimdilerde sıcak havanın keyfini Bodrum'da çıkaran ünlü isim, geçtiği yurt dışı tatilini anlatarak adeta isyan etti.

"AÇ KALDIK, BAVULUMUZU KENDİMİZ TAŞIDIK"

Amerika tatilinden memnun kalmadığını dile getiren Yeşilmen, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı, "Ülkemizin kıymetini bilelim. Biz aç kaldık. Onu bırak kendi bavulumuzu kendimiz taşıdık. En lüks, en pahalı otellerde bavul taşıdık. Sıra bekledik. Kabus gibi…"

TÜRKİYE'NİN DEĞERİNİ VURGULADI

Yaşadığı olumsuz deneyimlerin ardından Türkiye'deki tatil imkanlarının kıymetini bir kez daha anladığını belirten Yeşilmen, tatilin keyifli geçmesi için hizmet kalitesinin ve misafirperverliğin önemine dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, takipçileri arasında "yurt dışı tatil mi, Türkiye tatili mi?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.