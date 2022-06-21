O poza takipçileri, "Ateş gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi - Son Dakika

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