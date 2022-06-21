Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi - Son Dakika
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Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi

21.06.2022 00:12

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu havuz başında mayolu fotoğraflarıyla binlerce beğeni alırken, konakladığı oteli de paylaşarak tatilini bedavaya getirdi.

Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Teşkilat gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya pozlarıyla konuşuluyor.

MAYOLU POZUYLA TATİLİNİ BEDAVAYA GETİRDİ

Sıcak havalardan bunalan Eyüboğlu tatil molası verdi. Havuz başından mayolu pozuyla sosyal medyadan konakladığı oteli paylaşan Eyüboğlu tatilini de bedava getirmiş oldu.

O poza takipçileri, "Ateş gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Tatilini Bedavaya Getirdi
Tatilini Bedavaya Getirdi
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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi - Son Dakika
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