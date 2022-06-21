Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Teşkilat gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya pozlarıyla konuşuluyor.
Sıcak havalardan bunalan Eyüboğlu tatil molası verdi. Havuz başından mayolu pozuyla sosyal medyadan konakladığı oteli paylaşan Eyüboğlu tatilini de bedava getirmiş oldu.
O poza takipçileri, "Ateş gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi - Son Dakika