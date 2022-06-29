Yeni projesi hakkında ser verip, sır vermeyen oyuncu "İzleyicilerin çok beğeneceklerini tahmin ediyorum. Kendisini çok heyecanlandıran bir proje olduğunu" söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Tatilini Projelendirdi - Son Dakika

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