Tavas Zeybek Festivali, Koray Avcı Konseriyle Coşkulu Kapanış Yaptı

Tavas Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivalinin son gününde sahne alan Koray Avcı sevilen şarkıları seslendirerek Tavaslı vatandaşlara eğlence dolu gece yaşattı.

Tavas'ın Zeybeğini ve Kültürünü dünyaya tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, Koray Avcı konseriyle coşku dolu kapanış yaptı. Festivalin son gününde sahne alan Koray Avcı seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Festivale katılan vatandaşlara eğlence dolu gece yaşattı. Bazı şarkılarda hüzünlenen Tavaslılar bazı şarkılarda dans ederek konserin tadını çıkarttı.

Koray Avcıya, kökü Hititlere kadar dayanan ve sadece Tavas'ta üretilen terakota vazo hediye eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sahnede yaptığı konuşmada, "Değerli sanatçımızın sahnenin ilk başında söylediği sıfatları bir kenara bırakalım insan olalım sözü tavsiyesi çok kıymetli İnsan doğduk insan ölmek için çalışıyoruz. Kimse kimseden üstün değil. Hepimiz birlik içinde yaşayalım. İyi niyetli olalım. Dört gün boyunca bu festival için gece gündüz çalışan tüm belediye personeline festivalin arkasındaki gizli kahramanlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ