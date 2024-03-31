Tayfun Duygulu, unutulmaz bir performans sergiledi

Tayfun Duygulu, dinamik bir başlangıç yaparak bir döneme damga vuran hit yabancı şarkılarla sahneye çıktı. 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel', 'Kar Beyazdır Ölüm' gibi sevilen eserlerinin yanı sıra 'Parla', 'Antidepresan' gibi şarkıları da seslendirdi.
Müzikseverler, tek bir ağızdan şarkılara eşlik ederken, gecenin sürprizi ise Duygulu'nun, Müslüm Gürses'in sevilen eseri 'Nilüfer'i ilk kez seslendirmesi oldu. Konser boyunca dans ederek şarkılarını seslendiren sanatçı, unutulmaz bir performansa imza attı.
Konser öncesi basının sorularını cevaplayan Duygulu, "Her konsere farklı bir repertuvar hazırlıyorum. Cem Karaca Kültür Merkezi'nin ruhuna eskilerimizi de yad edeceğimiz eski-yeni karışık bir program seçtim.
Tabii ki, izleyicilerimin özel istekleri olursa onlara da ayak uydurmaya çalışacağım. Yaz aylarına doğru konserlerimiz çoğalacak. Çok keyifli konserlerimiz olacak. Türkçe ve yabancı müziklerden oluşan farklı bir repertuvar seçiyorum" dedi.
TAYFUN DUYGULU'DAN AJDA PEKKAN'A ÖZEL BESTE: 'BİR SIR GİBİ
Şarkıcı ve söz yazarı kimliğiyle 90'lı yıllara damga vuran popçu, ilk bestesini 80'li yıllarda Ajda Pekkan için yaptığını belirtti. "Bir Sır Gibi" adını taşıyan bu parçayı piyano ile bestelediğini dile getiren Duygulu, Ajda Pekkan ile birlikte seslendirmeyi arzu ettiğini ifade etti.
Güzel eşi Isabella ile gelen reklam tekliflerine değinen Duygulu, "Eşimle birlikte oynamam için güzel teklifler gelmeye başladı. Kendisi henüz kamera önüne alışkın değil, ancak yakın bir tarihte güzel bir projede birlikte olma niyetimiz var" diye konuştu.
HERKESİN KENDİ YAPISI VE KARAKTERİ VAR!
Katıldığı bir YouTube programında Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmesi hakkında çıkan haberlere ise Duygulu, yanlış anlaşıldığını ifade etti. 'Gerçekte orada, Kıvanç Tatlıtuğ'un en son yer aldığı dizideki karakterini çok sevdiğimi anlatmak istedim.
Rolü ve tavırları ailesini sahiplenen yapısıyla birlikte eşini koruyan biraz sert mizacını kendime çok yakın buldum. Bana tam uygun bir dizi olduğuydu. O zamanlar benim yapmak istediğim bir prodüksiyon olurdu anlamında söyledim.
Yanlış anlaşılma oldu. Herkesin kendi yapısı, karakteri, görseli var. İnsanlarımız Ramazan dolayısıyla galiba çok enteresan yorumlarda bulunmuşlar.
Yine de kendilerini sevgiyle kucaklıyorum. Gençler için çok bir şey ifade etmeyebilirim ama beni eski sevenlerimden çok güzel cevaplar geldi' diyerek açıklık getirdi.
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