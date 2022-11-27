Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı görüntüler hakkında ilk kez konuştu - Son Dakika
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Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı görüntüler hakkında ilk kez konuştu

27.11.2022 16:42
Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Geçtiğimiz haftalarda tayt giyerek spor yaptığı görüntüleri paylaşan Berdan Mardini, bu konu hakkında da ilk kez konuşurken, "En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde Berdan taytı yazmışlar. Çok komikti" ifadelerini kullandı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mardini, açıklamaları ile şok etkisi yarattı. Sözlerine "Bugün Kıbrıs'tayız. Çok güzel bir mekanda sahne alacağız. Sahnemiz de türkü, pop ve birçok tarz müzikler sergileyeceğiz." diyerek başladı.

"BERDAN TAYTI YAZMALARINA ÇOK GÜLDÜM"

Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken belli bir kesimden tarafından da eleştirilen Mardini'ye basın mensupları "Giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz." şeklindeki sorusuna "Şimdi ben pembe kazak giyindiğim de biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizasyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde Berdan taytı yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını verdi.

Tayt giyip spor yapmıştı! Berdan Mardini'nin konu hakkında yorumları bomba

"MİLLET SALAKSA ÜNLÜLER NE YAPSIN"

Son zamanlarda birçok ünlü ismin TikTok adlı uygulama üzerinden canlı yayın yaparak kazandığı paralar hakkında da konuşan Berdan Mardini, şovmen Mehmet Ali Erbil'e ve ünlü isimlere para gönderen uygulama kullanıcılarına salak derken şarkıcı " Mehmet Ali Erbil'e diyecek bir şey yok. Millet salak ise ünlüler ne yapsın. Şimdi bir ünlü yayın açtığında biri ona 10000 liralık gemi atıyorsa, 5000 liralık onun gözüne girmek için bir şey atıyorsa bir kadın, manken veya birilerine DM'den konuşmak için bir şeyler atıyorsa bun da ünlü isimlerin suçu ne millet salak olmayacak. Böyle şeylere para harcamayacak" şeklinde konuştu.

Tayt giyip spor yapmıştı! Berdan Mardini'nin konu hakkında yorumları bomba
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı görüntüler hakkında ilk kez konuştu - Son Dakika

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