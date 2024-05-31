Tefo & Seko... SERDAR ORTAÇ'IN "HARİKA"SINI BAŞTAN YARATTILAR! - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Tefo & Seko... SERDAR ORTAÇ'IN "HARİKA"SINI BAŞTAN YARATTILAR!

Tefo & Seko... SERDAR ORTAÇ\'IN "HARİKA"SINI BAŞTAN YARATTILAR!

Her yeni şarkılarıyla sosyal medya mecralarında akım yaratan Tefo & Seko yeni teklisi “Kimler Gelmiş”i paylaştığı andan itibaren yine müzikseverlerin ilgi odağı oldu.

31.05.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AŞKTAN BAŞI DÖNENLERİN MARŞI GELİYOR!

Türkçe rap'in çalışkan ikilisi müzik listelerini "Kimler Gelmiş" ile sallamaya aday...

İbrahim Tatlıses ile gerçekleştirdikleri "Kara Üzüm Habbesi" ve "Tabi Tabi" düetleriyle dinlenme ve sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kıran Tefo & Seko ikilisinden yeni rekorların kapısını aralayacak çok iddialı bir çalışma daha geliyor.

Her yeni şarkılarıyla sosyal medya mecralarında akım yaratan Tefo & Seko yeni teklisi "Kimler Gelmiş"i paylaştığı andan itibaren yine müzikseverlerin ilgi odağı oldu.

Şarkının kısa bir bölümü yayınlanır yayınlanmaz yapılan binlerce paylaşım, yine listelerde kopacak fırtınanın ön habercisi oldu.

SERDAR ORTAÇ'IN "HARİKA"SINI BAŞTAN YARATTILAR!

Yıllar önce sözü ve müziğini Serdar Ortaç'ın yazdığı, Ebru Gündeş'in ise yorumladığı "Harika" isimli şarkının üzerine yeni bir beste ve söz yazan Muhammed Tevfik Tepe, hem nostaljik tınıları olan hem de hip hop - arabesk tarzın en özgün parçalarından birini daha ortaya çıkardı.

Düzenlemesi Muhammed Şükrü Aydın'a ait olan parçanın en az kendisi kadar eğlenceli klibini ise Amiral üstlendi.

"Kimler Gelmiş" 31 Mayıs Cuma" günü tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında..

Kaynak: Magazinkolik

Sosyal Medya, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tefo & Seko... SERDAR ORTAÇ'IN 'HARİKA'SINI BAŞTAN YARATTILAR! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
21:52 Yok böyle para İşte Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Mourinho’nun maliyeti Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 22:08:59. #1.11#
SON DAKİKA: Tefo & Seko... SERDAR ORTAÇ'IN "HARİKA"SINI BAŞTAN YARATTILAR! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement