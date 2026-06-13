Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Müzik Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Müzik Coşkusu

Tekirdağ Kiraz Festivali\'nde Müzik Coşkusu
13.06.2026 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kiraz Festivali'nin ikinci günü, Poizi ve Merve Özbey'in konserleriyle şenlendi.

60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Poizi ve Merve Özbey konserleriyle festivalin ikinci günü sona erdi. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçıların sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Tekirdağ'da düzenlenen festivalin ikinci günü akşamında ilk olarak rap müziğin genç isimlerinden Poizi sahne aldı. Enerjik performansı ve sevilen parçalarıyla festival alanındaki kalabalığı coşturan sanatçı, özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Poizi'nin ardından sahneye çıkan sanatçı Merve Özbey ise güçlü yorumu ve sahne performansıyla festivale damga vurdu. Sevilen eserlerini seslendiren Özbey, alanı dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti sundu. Vatandaşlar konser boyunca sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söylerken, cep telefonlarının ışıkları geceyi aydınlattı.

Festival alanında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, hareketli parçalarla coşku zirveye ulaştı. Merve Özbey'in sahne performansı izleyicilerden büyük alkış alırken, konser alanında adeta izdiham yaşandı.

Tekirdağlıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci günü, müzik ve eğlence dolu anlara sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı konserler, festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Merve Özbey, Tekirdağ, Festival, Magazin, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Müzik Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

00:17
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
00:00
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
23:32
Antalya’da “Altunlar“ çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
Antalya'da "Altunlar" çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 00:59:35. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Müzik Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.