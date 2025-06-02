Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi - Son Dakika
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Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

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Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi
02.06.2025 09:05
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Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile sezonun yorgunluğunu İspanya'nın ünlü tatil adası İbiza'da attı. Tekne turuna çıkan çift, romantik anlarıyla dikkat çekti. Suárez'in kalp emojili paylaşımı, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun bitmesiyle birlikte sevgilisi China Suárez ile tatile çıktı. Şampiyonluk kutlamaları için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan çift, daha sonra İspanya'ya geçerek kısa bir kaçamak yaptı.

Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Ünlü ikili, tatil rotası olarak İbiza'yı tercih etti. Gözlerden uzak bir tekne turuna çıkan Icardi ile Suárez, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Aşk dolu anlarıyla dikkat çeken çift, objektiflere samimi görüntüler verdi.

Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

China Suárez, Icardi ile geçirdiği romantik anları sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaşarak, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Mauro Icardi, Galatasaray, İspanya, Magazin, İbiza, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ilyasalv:
    yani haberciliği bıraktınız hep böyle şeyler paylaşıp habercilik yapıyoruz diyorsunuz 87 1 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    site haber sitesi değil erotik sitesi oldu m k 64 0 Yanıtla
  • Behzat:
    koca Galatasaray kulübü bu boynuzluya nasıl tahammül ediyor. 15 32 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Adam eski karıyı babasının evinden kız olarak çıkarmamış boynuzlu vs diyenler kendi anna ve avratlarını kontrol etsin önce 35 2 Yanıtla
  • aragorn:
    BİR FUTBOLCU ATTIĞI GOLLER VERDİĞİ PASLAR İLE KONUŞULUR, AVRUPA TAKIMLARININ BAŞINDAN SAĞDIĞI BU ŞARLATAN TÜRKİYEDE ŞÖHRET OLDU. İCARDİYE 1 GS 5 MK 2 20 Yanıtla
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