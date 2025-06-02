Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun bitmesiyle birlikte sevgilisi China Suárez ile tatile çıktı. Şampiyonluk kutlamaları için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan çift, daha sonra İspanya'ya geçerek kısa bir kaçamak yaptı.

Ünlü ikili, tatil rotası olarak İbiza'yı tercih etti. Gözlerden uzak bir tekne turuna çıkan Icardi ile Suárez, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Aşk dolu anlarıyla dikkat çeken çift, objektiflere samimi görüntüler verdi.

China Suárez, Icardi ile geçirdiği romantik anları sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaşarak, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.