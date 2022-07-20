Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı

Sosyal medyada bir uygulama sayesinde vatandaşların ve ünlü şarkıcıları bir araya getirerek düet yapmalarını sağlayan uygulamalar hayli ilgi görüyor. Bir kadın, uygulama üzerinden Ferah Zeydan'la yaptığı düet ise çok konuşuldu.

HERKES SESİNİ KÖTÜ BEKLİYORDU

İkili uygulama üzerinden Pinhani'nin 'Bilir O Beni' şarkısını seslendirmeye başladı. Şarkıya Zeydan başladı, ardından gelen kadının ise sesinin kötü olduğu düşünülüyordu.

ÖNYARGILARI YIKTI GEÇTİ

Ama kadın, hem sesinin tonu hem de şarkıya katılış biçimiyle önyargıları yıkıp geçti. Video çok sayıda beğeni aldı.