Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı

20.07.2022 11:01

Şarkıcı Ferah Zeydan ile bir sosyal medya uygulaması aracılığıyla düet yapan kadın gündem oldu. Herkes kadının sesinin kötü çıkmasını beklerken, kadının sesi izleyenleri büyüledi.

Sosyal medyada bir uygulama sayesinde vatandaşların ve ünlü şarkıcıları bir araya getirerek düet yapmalarını sağlayan uygulamalar hayli ilgi görüyor. Bir kadın, uygulama üzerinden Ferah Zeydan'la yaptığı düet ise çok konuşuldu.

HERKES SESİNİ KÖTÜ BEKLİYORDU

İkili uygulama üzerinden Pinhani'nin 'Bilir O Beni' şarkısını seslendirmeye başladı. Şarkıya Zeydan başladı, ardından gelen kadının ise sesinin kötü olduğu düşünülüyordu.

ÖNYARGILARI YIKTI GEÇTİ

Ama kadın, hem sesinin tonu hem de şarkıya katılış biçimiyle önyargıları yıkıp geçti. Video çok sayıda beğeni aldı.

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Ferah Zeydan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı - Son Dakika
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