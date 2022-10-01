Cinsiyet Değiştirmişti... Ödediği Para Dudak Uçuklattı - Son Dakika
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Cinsiyet Değiştirmişti... Ödediği Para Dudak Uçuklattı

01.10.2022 12:14
Cinsiyet Değiştirmişti... Ödediği Para Dudak Uçuklattı

TikTok fenomeni Mika Raun, geçirdiği operasyonunun ardından farklı bir görüntüye kavuştu. Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni tüm operasyonlara kaç para harcadığını açıkladı. İşte detaylar...

TikTok platformunda ilginç üslubu ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Mika Raun, sergilediği davranışlarla gündem olmaya devam ediyor.

TikTok fenomeni Mika Raun, göğüs ve kalça için de ameliyat masasına yattı.

Cinsiyet Değiştirmişti... Ödediği Para Dudak Uçuklattı

ÖDEDİĞİ PARA UÇUKLATTI

Gökhan Çınar'a konuk olan Mika Raun, cinsiyet değiştirme operasyonuna ödediği parayı açıkladı.

Raun, tüm operasyonların Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" dedi.

CİNSEL HAYAT SORUSUNA BOMBA CEVAP

Bütün bu gelişmelerin ardından Mika Raun, sosyal medyada takipçileriyle soru cevap gerçekleştirdi.

"Sevgilinle cinsel hayatın var mı?" sorusuna önce şaşıran Mika ardından ise soruya yanıt verdi.

Cinsiyet Değiştirmişti... Ödediği Para Dudak Uçuklattı

"NEFES ALMAYA VAKTİM OLMUYOR"

Mika Can Raun bu soruya "Bu şaka mı?" diyerek ilk başta şaşırdı ardından da "Biz insanız rabbim böyle bir şey üretmiş tabii ki var. Nefes almaya vaktim olmuyor bazen" dedi.

Cinsiyet Değiştirmişti... Ödediği Para Dudak Uçuklattı

MİKA RAUN KİMDİR?

Büyükada doğumlu Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Annesi Şanlıurfalı olan Raun'un babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Üç kardeş olan Mika Can Raun, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde yapmaktadır. Şiir yazan Mika Raun aynı zamanda senaryo yazarlığı eğitimi almaktadır.

Tiktok'ta 2 milyon takipçisi olan fenomenin, Tiktok hesabı mikaraunx adındadır. Instagram hesabında da aynı kullanıcı adını kullanmaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

Mika Raun, Türkiye, Çınar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet Değiştirmişti... Ödediği Para Dudak Uçuklattı - Son Dakika

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