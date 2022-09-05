Sunucu Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabından Yunanistan'a tepki gösterdi: Başınızı ezeceğiz

Geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından iyileşen ve kendisini toparlayan Mehmet Ali Erbil, uzun aradan sonra İbo Show'a katılarak hayranlarını sevindirmişti. Ünlü ismin yeni durağı ise popüler sosyal medya uygulaması TikTok oldu.

SIK SIK CANLI YAYIN AÇIYOR

Erbil, TikTok üzerinden sık sık yayın açarak takipçileriyle buluşuyor ve espri yapıyor. Ünlü şovmen, takipçilerinden hediye istemeyi de ihmal etmiyor. Yine bugün canlı yayın açan Erbil, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe de değindi.

"BAŞLARINI EZECEĞİZ"

Yunanistan'a tepki gösteren Erbil, "Türkler birlik olmalı. Yunanistan meselesi var, onların başını ezeceğiz. Anca böyle arada bir ses çıkarabiliyorlar. Cumhurbaşkanımız onlara gerekli mesajı verdi" ifadelerini kullandı.