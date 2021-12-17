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Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu - Son Dakika

Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu

17.12.2021 09:19
Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu

'Piknik Sepeti' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için Erzincan'a gelen ünlü tiyatrocular, aşı çalışmalarına destek vererek üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu.

'Piknik Sepeti' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için Erzincan'a gelen ünlü tiyatrocular, aşı çalışmalarına destek vererek üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu.

Sağlık Bakanlığının "Omicron Tedbiri: Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler" bilgilendirmesinden sonra 'Piknik Sepeti' isimli oyunu sergilemek için Erzincan'a gelen tiyatro oyuncuları Sinan Bengier, Ahmet Çevik, Aylin Kabasakal, Cengiz Güleryüz, Yelda Alp, Serhan Atak ve Eyüp Emre Uçaray, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik'i makamında ziyaret ederek, üçüncü doz Biontech aşısını vuruldular.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, "Sağlık Bakanımızın talimatı ile Omicron varyantına karşı alınan tedbirler kapmasında hatırlatma dozu süresi tüm aşılar için 3 aya indirildi.

Ülkemizde de görülen Omicron varyantına karşı tedbir amacıyla belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan fazla süre geçen vatandaşların hatırlatma dozlarını müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık kuruluşlarında, Cumhuriyet meydanında ve AVM'de kurulan mobil aşı istasyonlarımızda randevusuz olarak yaptırabilirler." dedi. - ERZİNCAN

Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu
Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu
Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu
Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu

Erzincan, Omicron, Tiyatro, piknik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan'da vuruldu - Son Dakika Magazin


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