Tolga Güleç ile Erkan Petekkaya 12 Yıl Sonra Aynı Projede - Son Dakika
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Tolga Güleç ile Erkan Petekkaya 12 Yıl Sonra Aynı Projede

26.07.2022 21:06
Tolga Güleç ile Erkan Petekkaya 12 Yıl Sonra Aynı Projede

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tolga Güleç ve Erkan Petekkaya, fenomen dizinin ardından ilk kez bir projede bir araya geldi.

Başrollerinde yer aldıkları "Filme Gel" adlı sinema filmi ile kamera karşısına geçen ikili, sinemaseverler ile buluşmak için gün sayıyor.

Filmde Çetin karakterini oynayan Tolga Güleç "Erkan abi ile yıllar sonra komedi yapmanın keyfi apayrı. Karşılıklı oynadığımız sahnelerde bazen gülmekten sahneyi çekemediğimiz anlar oluyor. Absürd komedinin tadına birlikte varıyoruz" diye konuştu.

Berton Medya ve Taş Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Okan Karacan'ın yapımcı olarak imza attığı ilk sinema filmi "Filme Gel" üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Tolga Güleç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Güleç ile Erkan Petekkaya 12 Yıl Sonra Aynı Projede - Son Dakika

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