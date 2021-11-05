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Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı - Son Dakika

Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı

05.11.2021 10:56

2016 yılında Sarah Scott ile evlenen oyuncu Tolga Karel, telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında 4. kez baba olacağını açıkladı. Eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu söyleyen Karel, "Şuan cinsiyet belli değil" diye ekledi.

Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. 3 çocuk babası olan Karel, bugün bir müjdeli haber daha verdi.

"ÇOK GÜZEL ÇOCUKLAR YAPIYORUZ"

Kendi lojistik firmasını kuran ve oyunculuğu bırakan Tolga Karel, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Evliliğinin güzel devam ettiğini söyleyen oyuncu, 4. kez baba olacağını söyledi. Eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Karel, "Şuan cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" dedi.

Oyuncu Tolga Karel, 4. kez baba olacağını duyurdu

2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu var. 2016 yılında Sarah Scott ile nikah masasına oturan oyuncunun bu evliliğinden de 2 çocuğu var.

Oyuncu Tolga Karel, 4. kez baba olacağını duyurdu
Oyuncu Tolga Karel, 4. kez baba olacağını duyurdu
Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı

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Son Dakika Magazin Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı - Son Dakika Magazin


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