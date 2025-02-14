Tolga Savacı\'nın eşi Nermin Bezmen\'den duygusal paylaşım

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Zahide Yetiş\'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle

Bir dönemin en beğenilen jönleri arasında yer alan Tolga Savacı, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı.

2015'te evlenen Tolga Savacı ile Nermin Bezmen, 2017'de ABD'ye yerleşme kararı almıştı. Orada mutlu bir hayat sürdüren çiftten geçtiğimiz yıl kötü bir haber gelmişti. 26 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Savacı, sevenlerini yasa boğmuştu.

Eşinin acısını unutmaya çalışan Bezmen, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de es geçmeyen Nermin Bezmen, eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Canım Tolgacığım, aşkım, yolculuğunun 356'ncı gününde yine yalnızlığına uyandım bu sabah... Rüyamdaki öpüşünün ardından sıcacık sarılmış, 'Üzülme aşkım, ben buradayım' diyordun. O rüya gerçekti belki... Belki bu boyutta rüyaya uyandım, kim bilir. O kadar sahiciydi düşüm... Hasretin her gün artıyor kocacığım... Hüznüm derin. Çaresizliğim insafsız. Ama onca yıl her günü sevgili olarak yaşadığımız yıllar var ya onlar 356 gündür bana yıllarca hep getirdiğin kırmızı yedi gül gibi taze. 'Sana aşığım' diyen yedi kırmızı gül... İlk 'Merhaba'mızdan, el ele tutuşup bırakmamacasına son nefesin sonlandıramadığı kadar aşk... Seni o aşk, sevgi, şefkat, özen dolu yüreğinden öpüyorum benim mert, sadık, tutkulu sevgilim"

"YÜREĞİM KANIYOR"

Nermin Bezmen, eşi Tolga Savacı'nın ölüm haberini "Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, Atilla'cığım, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" diye duyurmuştu.