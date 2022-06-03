Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde cevap verdi: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor, ondan böyle oldum

Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Aynasız Haluk filmi vizyona giren Tolgahan Sayışman, BluTV'de yayınlanan Cansu Canan Özgen ile 40'ın bu haftaki konuğu oldu. Soruları tüm içtenliğiyle yanıtlayan oyuncu, babasının adını duyunca duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Meslektaşı Almeda Abazi ile evli olan iki çocuk babası Sayışman, Özgen'in Tolgahan Sayışman babasından neler gördü' sorusuyla zor anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan oyuncu, "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Böyle bir adam değilim. Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri" dedi.