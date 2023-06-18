Tom Cruise'un dublörleri gösterildi iddiası yapay zeka ile oluşturulmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Tom Cruise'un dublörleri gösterildi iddiası yapay zeka ile oluşturulmuş

Tom Cruise'un dublörleri gösterildi iddiası yapay zeka ile oluşturulmuş

18.06.2023 16:21

Tom Cruise'un yeni filmi 'Görevimiz Tehlike 7'nin kutlama yemeğinde ünlü oyuncunun yanında bulunan iki benzerinin dublörleri olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia yapay zeka kullanılarak oluşturulan bir görselle destekleniyor. Görseldeki çeşitli bozulmalar fotoğrafın gerçek olmadığına ilişkin bazı işaretler veriyor.

Bilindiği üzere Tom Cruise, özellikle 'Görevimiz Tehlike' serisinde yer alan filmlerin tehlikeli sahnelerinde dublör kullanmadığını açıklamıştı.

Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası

Daha birçok tehlikeli sahnede dublör kullanmayan Tom Cruise'un yeni filmi 'Görevimiz Tehlike 7'nin kutlama yemeğinde ünlü oyuncunun yanında bulunan iki benzerinin dublörleri olduğu iddia edildi.

Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası

Görseli tersine arama tekniğini kullanarak taradığımızda herhangi bir haber sitesi ya da resmi bir kaynağa ulaşamıyoruz. Fakat paylaşımın altına gelen yorumlarda görselin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tarzında bilgilerle karşılaşıyoruz.

Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası

Paylaşımı yapan Ong Hui Woo isimli kullanıcı görselin Midjourney'de yapıldığını ve paylaşılması durumunda bundan bahsedilmesini istemiş. Öte yandan görseli detaylı incelendiğinde yapay zeka izlerine de rastlıyoruz. Görseldeki çeşitli bozulmalarfotoğrafın gerçek olmadığına ilişkin bazı işaretler veriyor.

Görselin Tom Cruise'un dublörlerini gösterdiği iddiası
Yapay zekâ ile oluşturulan diğer görsel
YORUMLAR
500

Tom Cruise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tom Cruise'un dublörleri gösterildi iddiası yapay zeka ile oluşturulmuş - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde son detayları görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırdı
16:35 Nursel Ergin, Murat Akyer ile Boşandığını Açıkladı
16:32 Süper Lig devi transferi bitiriyor! Dzeko'nun menajeri İstanbul'da
16:30 Sunucu Nursel Ergin, 6 yıllık eşinden boşandığını dans videosuyla açıkladı
15:59 İzmir'de 4 Türkmenistanlı cesedi derin dondurucuda bulundu
15:57 Derin dondurucuda cesetleri bulunan 4 kişinin Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edildi! Polis 1 şüphelinin peşinde
15:57 Britanya Kralı Charles'ın ilk resmi doğum günü geçit töreni kutlandı
15:53 Kral 3. Charles'ın doğum günü için düzenlenen Geçit Töreni'nde 70 yıl sonra bir ilk
15:52 Mbappe, Real Madrid için tarih verdi! Hedef 2024
15:48 Dünya futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! Mbappe, Real Madrid için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2023 16:51:47. #1.12#
SON DAKİKA: Tom Cruise'un dublörleri gösterildi iddiası yapay zeka ile oluşturulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement