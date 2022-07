Dünya Yıldızı İzmir'e Geliyor

"Are You With Me", "Where Are You Now" ve "Crazy " gibi dünya çapında hit olan şarkıları ile adını tüm dünyaya duyuran Belçika'lı DJ-Yapımcı Lost Frequencies, 19 Ağustos'ta İzmir'de sahne alacak.

Lost Frequencies'in yanı sıra Doğu enstrümanları ile batı müziğini ustaca harmanlayarak, elektronik müziğin ulusal ve uluslararası sahnelerinde en çok talep gören ismi Mahmut Orhan'ın yanı sıra ülkemizin başarılı DJ'lerinden Orkun Bozdemir, People Like Us, Oa Music, Violations'ın sahne alacağı Ionia Sunset V.1'in biletleri satışa çıktı.