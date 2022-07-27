Dünya Yıldızı İzmir'e Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Yıldızı İzmir'e Geliyor

27.07.2022 13:06
Dünya Yıldızı İzmir'e Geliyor

Tomorrowland ve Sea Dance gibi dünyanın en büyük festivallerinin headliner isimlerinden Belçikalı DJ-yapımcı Lost Frequencies, 19 Ağustos'ta İzmir'de sahne alacak. İşte detaylar...

"Are You With Me", "Where Are You Now" ve "Crazy " gibi dünya çapında hit olan şarkıları ile adını tüm dünyaya duyuran Belçika'lı DJ-Yapımcı Lost Frequencies, 19 Ağustos'ta İzmir'de sahne alacak.

Lost Frequencies'in yanı sıra Doğu enstrümanları ile batı müziğini ustaca harmanlayarak, elektronik müziğin ulusal ve uluslararası sahnelerinde en çok talep gören ismi Mahmut Orhan'ın yanı sıra ülkemizin başarılı DJ'lerinden Orkun Bozdemir, People Like Us, Oa Music, Violations'ın sahne alacağı Ionia Sunset V.1'in biletleri satışa çıktı.

YORUMLAR
500
Seferihisar'da ikinci yangın Seferihisar'da ikinci yangın Dalgıçlar denizde hayalet ağ topladı, öğrenciler kıyıyı temizledi Dalgıçlar denizde hayalet ağ topladı, öğrenciler kıyıyı temizledi
Kaynak: Snob Magazin

Münir Karaloğlu, Belçika, İzmir, You, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünya Yıldızı İzmir'e Geliyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:06:52. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Yıldızı İzmir'e Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement