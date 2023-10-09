Topuklu spor ayakkabı modasına uyan Mustafa Sandal alay konusu oldu - Son Dakika

Topuklu spor ayakkabı modasına uyan Mustafa Sandal alay konusu oldu

Son Güncelleme: 09.10.2023 14:38

Oğuzhan Koç'un ardından Mustafa Sandal da 40 bin TL'lik topuklu ayakkabı giydi. Konserinde giydiği beyaz ayakkabısı beğenilmeyen Sandal için ''Fil ayağına benziyor'' yorumları yapıldı.

Erkek modasında popüler hale gelmeye başlayan topuklu spor ayakkabı akımına Oğuzhan Koç'un ardından Mustafa Sandal da uydu. Önceki akşam verdiği konsere beyaz topuklu ayakkabısıyla çıkan Sandal, eleştiri yağmuruna tutuldu.

ARABA LASTİĞİNE BENZETİLDİ

Yaptığı spor sayesinde fit bir vücudu olan ve kıyafet tarzıyla dikkat çeken Mustafa Sandal, son konserinde giydiği beyaz spor ayakkabıyla beğenilmedi. Sandal'ın kaba bulunan ayakkabısı için "Fil ayağı gibi" ve "Araba lastiğine benziyor" yorumları yapıldı. Başarılı şarkıcı ise eleştirilere bir cevap vermedi. Sandal'ın dünyaca ünlü bir markaya ait olan ayakkabısının 40 bin TL olduğu öğrenildi.

İşte Mustafa Sandal'ın ayakkabısı için yapılan bazı yorumlar...

Topuklu spor ayakkabı modasına uyan Mustafa Sandal alay konusu oldu
Topuklu spor ayakkabı modasına uyan Mustafa Sandal alay konusu oldu
Topuklu spor ayakkabı modasına uyan Mustafa Sandal alay konusu oldu
Topuklu spor ayakkabı modasına uyan Mustafa Sandal alay konusu oldu

Mustafa Sandal, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Topuklu spor ayakkabı modasına uyan Mustafa Sandal alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Topuklu spor ayakkabı modasına uyan Mustafa Sandal alay konusu oldu - Son Dakika
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