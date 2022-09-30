Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor - Son Dakika
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Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor

30.09.2022 21:20

Sarıyer'de kızı ile trafik kazası geçiren ve kolunun kırılması üzerine ameliyat edilen ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından doktorlara teşekkür paylaşımı yaptı. Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğrafta, kolunun çok tehlikeli bir yerden kırıldığı ve morlukların hala durduğu görüldü.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta Sarıyer'de kızı Banu Ilıcalı ile birlikte seyahat ederken motorsiklet kazası geçirdi. Kaza nedeniyle kolu kırılan Ilıcalı hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan ilk muayenin ardından Ilıcalı'nın ameliyat edilmesine karar verildi.

AMELİYATTAN SONRA TABURCU EDİLDİ

Ilıcalı, başarılı bir şekilde koluna platin takılan ameliyattan sonra hastaneden taburcu edildi. Ünlü yapımcı, taburcu olmasının ardından kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarını da unutmadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BU SEVGİ PAHA BİÇİLEMEZ"

Ilıcalı, "Başta ameliyatımı yapan Prof. Dr. Mustafa Karahan ve bu süreçte emeği geçen tüm değerli sağlık personeline, bizi çok güzel ağırlayan Acıbadem Hastanesi'ne, Mehmet Ali Aydınlar ve Mustafa Eröğüt'e, ziyaret ve mesajlarıyla destek olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum.. Beni evimde hissettiren sevgili hasta bakıcı ve hemşirelerime ayrıca teşekkür ediyorum, onları seviyorum. Tedavim boyunca gördüğüm yoğun ilgi ve sevgi beni çok mutlu etti. İş hayatımda önemli başarılar elde ettim ama bu sevgi paha biçilemez. Bu mutluluğun benim en kısa sürede iyileşmemi sağlayacağına eminim" dedi.

KOLUNDAKİ BANT DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde çok sayıda yorum gelirken, bir detay da hemen göze çarptı. Ünlü yapımcının kolunun çok tehlikeli bir yerden kırıldığı ve morlukların hala durduğu görüldü.

İşte o fotoğraf:

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Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor - Son Dakika


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