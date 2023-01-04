Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalın, esti gürledi: Seni vallahi bulacağım, böyle bir şey var mı ya? - Son Dakika
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Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalın, esti gürledi: Seni vallahi bulacağım, böyle bir şey var mı ya?

04.01.2023 14:59

Trafikte seyir halindeyken karşıdan gelen bir minibüsün kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından çok sert ifadeler kullandı. Akalın, paylaşımında, "Ne zannediyorsunuz oğlum siz kendinizi? Bir tane böyle delikanlı bir kadına denk gelirsin görürsün gününü." ifadelerine yer verdi.

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, trafikte tacize uğradığını iddia etti.

"KENARA ÇEKİLMESEM ÜSTÜME ÇIKACAKSIN, SENİ BULACAĞIM"

Aracıyla seyir halindeyken bir minibüsün üzerine sürdüğü ve kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı isyan etti. Araç sahibini bulacağını söyleyen Akalın, "Taciz ede ede" notuyla paylaştığı videoda şu sözlerle sitem etti: "Trafikte karşıdan üstüme üstüme geliyorsun. Kenara çekilmesem üstüme çıkacaksın. Ulan Vito bulacağım seni. Vallahi bulacağım... Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı ya? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım sen kim çıkacaksın. Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları? Bir tane böyle delikanlı bir kadına denk gelirsin görürsün gününü."

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Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalın, esti gürledi: Seni vallahi bulacağım, böyle bir şey var mı ya? - Son Dakika


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