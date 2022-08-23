Özkan ailesi 'uçuyor' - Son Dakika
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Özkan ailesi 'uçuyor'

23.08.2022 12:12
Özkan ailesi 'uçuyor'

TRT 1'de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinin güzel oyuncusu Eylül Öztürk, eşi iş adamı Kenan Özkan ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi.

TRT 1'de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinin güzel oyuncusu Eylül Öztürk, eşi iş adamı Kenan Özkan ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi.

Yoğun geçen set çalışmalarından fırsat buldukça Bodrum'a ailesiyle birlikte tatile gelen Öztürk, eşi Kenan Özkan'la iddiaya girerek Flyboard yaptı. Denizde eğlenceli anlar yaşayan ünlü çift, ilk deneyimlerinde oldukça başarılı olurken, iddiayı da Eylül Öztürk kazandı.

İddiayı kaybeden Kenan Özkan, "Sağlık olsun yabancıya kaybetmedim. Ben de aşkta kazandım" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan ailesi 'uçuyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özkan ailesi 'uçuyor' - Son Dakika
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