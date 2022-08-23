İddiayı kaybeden Kenan Özkan, "Sağlık olsun yabancıya kaybetmedim. Ben de aşkta kazandım" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eylül Öztürk, Kenan Özkan, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Özkan ailesi 'uçuyor' - Son Dakika

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