TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan - Son Dakika
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TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan

TRT\'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz\'dan

Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat boykot çağrısı yaptıktan sonra dizinin kadrosundan apar topar çıkarıldı. Pusat, hakkında verilen bu karara Cem Yılmaz, tepki gösterdi. Bir paylaşım yapan Yılmaz, ''Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu!'' yorumunda bulundu.

02.04.2025 15:18
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulundu. Bu çağrıya, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medyada boykot çağrısı yüzünden tepki çeken Pusat'ın TRT dizisinden çıkarılması bazı kullanıcılar tarafından talep edildi. Bu tepkilerin ardından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" diyerek Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan

"ÜZGÜNÜM TRT"

Pusat'ın diziden çıkarılmasına sosyal medyada tepki gösterilirken ünlü komedyen Cem Yılmaz dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında TRT'ye seslenen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT 'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi ? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde?"

TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan

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Son Dakika Magazin TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • xpwzxtzxjq:
    bozacının şahidi şıracı yani. bölücü olmayın sanatçıysanız mesleğinizi icra edin. size mi kaldı darbe seviciliği 60 47 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    cem cim boykot edebilir tabiki hakkidir. ama tarafsiz sanatçılar boykot çağrısı yapmaz. aynı tepkini emre kınay a da göster de görelim ne kadar sagduyulusun 60 18 Yanıtla
  • zcmmzzvg7k:
    adam haklı olarak tek kelime doğru söylemiş tebrikler ?????? 27 40 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    siz Gökhan Ünver e tarafsız mı kaldınız. işinize nasıl geliyorsa demokrasiyi öyle yorumluyorsunuz. 51 9 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ülkede tarafsız ne yargı ne yasama ne yürütme vs kalmadı hepsi saraya biaatcı olmuş 24 35 Yanıtla
  • 250500:
    CHP tepki vermeyenleri cikartiyor Cem 37 12 Yanıtla
  • Benvekendim :
    cem yılmaz bu konuda taraflı olman doğru ama üzgünüm yanlış taraftasın. 28 17 Yanıtla
  • Burak demir:
    siz neden tarafsız değilsiniz boykot yapiyonuz 29 13 Yanıtla
  • Serkan IŞIK:
    Siz Gökhan Ünver'e aynısını yaptınız, keşke onada tepti gösterseydin Cem Yılmaz.. 32 9 Yanıtla
  • ayşe onat:
    tamam işte o özgürce fikrini söyledi onlar da özgür fikirle desteklemedi ve özgürce şutingen yaptılar.çok doğal bir olay adamların hem ekmeğini ye hemde boykot haaa al sana boykot 29 7 Yanıtla
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