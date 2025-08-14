Trump\'tan Kennedy Onur Ödülleri Adayları

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında oyuncu Sylvester Stallone'un da olduğu bazı sanatçıları 'Kennedy Onur Ödülleri'ne aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen törende, ödüllere aday gösterdiği isimleri açıkladı. Trump, oyuncu Sylvester Stallone, şarkıcı Gloria Gaynor, oyuncu-şarkıcı George Strait, rock grubu Kiss ve oyuncu-şarkıcı Michael Crawford'ı, Kennedy Onur Ödülleri'ne aday gösterdi. Trump, ödül törenine de ev sahipliği yapacağını belirtti.

Ödülleri açıklarken, kendisinin daha önce bu ödülü çok beklediğini fakat alamadığını mizahi bir dille ifade eden Trump, "1978'den beri Kennedy Onur Ödülleri, sahne sanatları alanında en prestijli ödüllerden biri olmuştur. Ben de bir tane almak istedim ama hiç alamadım. Bu doğru. Aslında, beni arasalar kabul ederdim. Bekledim, bekledim ve sonra dedim ki, boş ver gitsin. Başkan olacağım, kendime bir ödül vereceğim. Belki gelecek yıl ödülü alırım, Trump'ı onurlandırırız" diye konuştu.