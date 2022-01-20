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Tuba Büyüküstün, kızlarının doğum gününü eğlenceli video ile kutladı - Son Dakika

Tuba Büyüküstün, kızlarının doğum gününü eğlenceli video ile kutladı

20.01.2022 09:53

Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Maya ve Toprak'ın doğum gününü eğlenceli bir video ile kutladı. Video kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Netflix için çektiği Another Self isimli diziyi yaz sonunda tamamlayan Tuba Büyüküstün şu sıralar vaktinin çoğunu kızları ile geçiriyor. Oyuncu kızlarının doğum gününü ise eğlenceli bir video ile kutladı.

EĞLENCELİ DANS VİDEOSU

Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak'la evliliğinden doğan ikizleri Maya ve Toprak'ın doğum gününü hep birlikte dans ederek kutlayan güzel oyuncu çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu.

VİDEO KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Güzel oyuncunun videosu dünyanın dört bir köşesinden hayranları tarafından paylaşıldı. Tuba Büyüküstün'ün videosu Twitter gündemine oturdu. Tuba Büyüküstün hakkında Twitter'da 30 binden fazla paylaşım yapıldı.

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Tuba Büyüküstün, Onur Saylak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün, kızlarının doğum gününü eğlenceli video ile kutladı - Son Dakika Magazin


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