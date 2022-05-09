Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı... - Son Dakika

2011-2017 yılları arasında Onur Saylak ile evli kalan Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Onur Saylak ile yaptığı evliliğin dışında Umut Evirgen, Sami Saydan, Bülent İnal, Saygın Soysal ve Cansel Elçin gibi isimlerle de aşk yaşayan Büyüküsün, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok" açıklamasıyla gündem oldu.

Gazeteci Arif Hür, Tuba Büyüküstün'ün bu açıklamasıyla kimi kast etmiş olabileceğini açıkladı.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"1.5 yıldır hayatında kimse olmayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, inişli çıkışlı aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok" diyerek duygusal anlamda ne kadar zor günler geçirdiğini gözler önüne serdi.

Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Tuba Büyüküstün'ün, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok" diyerek eski aşkı Umut Evirgen'i kast ettiği konuşulmuştu. Ama işin aslı hiç de öyle değil...

Tuba Büyüküstün'ün o sözlerle 2008-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sami Saydan'ı kast ettiği iddiası magazin kulislerinde yüksek sesle konuşuluyor.

Hatırlarsanız Sami Saydan, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından "2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. Tuba Büyüküstün'e iki kez evlenme teklif ettim ama kabul etmedi. Trajik bir son yaşadık. Ayrılık insanın gerçekten canını çok acıtıyor" demişti.

Tuba Büyüküstün'ün eski erkek arkadaşı Sami Saydan ile geçirdiği güzel günleri unutamadığı ve onun yıllar önce kendisine yaptığı evlilik teklifini kabul etmediği için şimdilerde duygusal anlamda kendisiyle yüzleştiği iddia ediliyor.

Tuba Büyüküstün'ün, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm!" sözlerine yer vermesi ise pişmanlığını kanıtlar nitelikte sanki..."

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan- Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrolde yer aldı, büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırdı. 2006 yılında Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı.

Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ÖZEL HAYATI

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'de kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi.Çiftin evlilikler 5 Haziran 2017'de sona erdi. Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadı.

SAMİ SAYDAN KİMDİR?

Sami Saydan, 1 Ağustos 1973'de Siirt'te dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Saydan, görüntü yönetmenliği yapmaktadır. Saydan görüntü yönetmenliğine 2003'te başladı ve 24 film ve dizinin görüntü yönetmenliğini üstlendi. 2014'ten itibaren ise iki dizinin görüntü yönetmenliğini yaptı. Saydan, 2008-2010 yılları arasında Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.