Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı... - Son Dakika
Üye Girişi

Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı...

09.05.2022 12:48
Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı...

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Gazeteci Arif Hür, Tuba Büyüküstün'ün o sözlerle kimi kast ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

2011-2017 yılları arasında Onur Saylak ile evli kalan Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Onur Saylak ile yaptığı evliliğin dışında Umut Evirgen, Sami Saydan, Bülent İnal, Saygın Soysal ve Cansel Elçin gibi isimlerle de aşk yaşayan Büyüküsün, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok" açıklamasıyla gündem oldu.

Gazeteci Arif Hür, Tuba Büyüküstün'ün bu açıklamasıyla kimi kast etmiş olabileceğini açıkladı.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"1.5 yıldır hayatında kimse olmayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, inişli çıkışlı aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok" diyerek duygusal anlamda ne kadar zor günler geçirdiğini gözler önüne serdi.

Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Tuba Büyüküstün'ün, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok" diyerek eski aşkı Umut Evirgen'i kast ettiği konuşulmuştu. Ama işin aslı hiç de öyle değil...

Tuba Büyüküstün'ün o sözlerle 2008-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sami Saydan'ı kast ettiği iddiası magazin kulislerinde yüksek sesle konuşuluyor.

Hatırlarsanız Sami Saydan, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından "2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. Tuba Büyüküstün'e iki kez evlenme teklif ettim ama kabul etmedi. Trajik bir son yaşadık. Ayrılık insanın gerçekten canını çok acıtıyor" demişti.

Tuba Büyüküstün'ün eski erkek arkadaşı Sami Saydan ile geçirdiği güzel günleri unutamadığı ve onun yıllar önce kendisine yaptığı evlilik teklifini kabul etmediği için şimdilerde duygusal anlamda kendisiyle yüzleştiği iddia ediliyor.

Tuba Büyüküstün'ün, "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm!" sözlerine yer vermesi ise pişmanlığını kanıtlar nitelikte sanki..."

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan- Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrolde yer aldı, büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırdı. 2006 yılında Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı.

Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ÖZEL HAYATI

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'de kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi.Çiftin evlilikler 5 Haziran 2017'de sona erdi. Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadı.

SAMİ SAYDAN KİMDİR?

Sami Saydan, 1 Ağustos 1973'de Siirt'te dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Saydan, görüntü yönetmenliği yapmaktadır. Saydan görüntü yönetmenliğine 2003'te başladı ve 24 film ve dizinin görüntü yönetmenliğini üstlendi. 2014'ten itibaren ise iki dizinin görüntü yönetmenliğini yaptı. Saydan, 2008-2010 yılları arasında Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı...
Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı...
Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı...
Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı...
Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı...
Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı...

YORUMLAR
500

Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen, Onur Saylak, Sami Saydan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı... - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:40:45. #1.13#
SON DAKİKA: Tuba Büyüküstün O Sözlerle Kimi Kastetti? İşte Cevabı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement