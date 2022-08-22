Sevgilisiyle İlk Kez El Ele Görüntülendi - Son Dakika
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Sevgilisiyle İlk Kez El Ele Görüntülendi

22.08.2022 23:56
Sevgilisiyle İlk Kez El Ele Görüntülendi

Tugay Mercan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Deniz Baydar ile geçtiğimiz günlerde Etiler Akmerkez'de ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

'Mahkum' dizisinin Paşa'sı Tugay Mercan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Deniz Baydar ile geçtiğimiz günlerde Etiler görüntülendi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

El ele alışveriş turuna çıkan çiftten Tugay Mercan, basın mensuplarına poz verdikten sonra "Çalışıyoruz, her şey yolunda." dedi.

Çift alışveriş sonrası yemek için bir mekana girdi.

TUGAY MERCAN KİMDİR?

Tugay Mercan, (d. 10 Aralık 1982, İstanbul) Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk okudu. Konservatuvarda öğrenci olduğu yıllarda Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı. Mezun olduktan sonra da bu kurumda çalışmaya devam etti.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Külhanbeyi Operası : Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011

Aklı Havada (oyun) : Ahmet Önel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010

Gül'e Ağıt : Deniz Altun - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2009

Tersine Dünya : Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Günün Adamı : Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2006

Rol aldığı dizi filmler

Mahkum: Volkan Kocatürk - Paşa Yıldız - 2021 - FOX

15/07 Şafak Vakti - Güray - 2021 - Sinema filmi

Menajerimi Ara - Kendisi - 2021 Star TV

Azize - 2019 - Kanal D

Kızım - Uğur Adıgüzel 2018-2019 - TV8

Muhteşem Yüzyıl Kösem - Sultan İbrahim - 2017 - FOX

Kayıtdışı - 2017 - FOX

Asla Vazgeçmem: Nihat Durak - Cahit 2015 Show TV

A.Ş.K. : Faruk Turgut - Orhan - 2013 - Kanal D

Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - atv

Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - İsmail - 2012 - Kanal D

Suskunlar : Umur Turagay - Zeki(Yanık) - 2012 - Show TV

ES-ES : Bahadır İnce - Okan - 2009 - atv

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Kaynak: Snob Magazin

Tugay Mercan, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle İlk Kez El Ele Görüntülendi - Son Dakika

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