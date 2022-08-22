Sevgilisiyle İlk Kez El Ele Görüntülendi

'Mahkum' dizisinin Paşa'sı Tugay Mercan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Deniz Baydar ile geçtiğimiz günlerde Etiler görüntülendi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
El ele alışveriş turuna çıkan çiftten Tugay Mercan, basın mensuplarına poz verdikten sonra "Çalışıyoruz, her şey yolunda." dedi.
Çift alışveriş sonrası yemek için bir mekana girdi.
TUGAY MERCAN KİMDİR?
Tugay Mercan, (d. 10 Aralık 1982, İstanbul) Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk okudu. Konservatuvarda öğrenci olduğu yıllarda Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı. Mezun olduktan sonra da bu kurumda çalışmaya devam etti.
Rol aldığı tiyatro oyunları
Külhanbeyi Operası : Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011
Aklı Havada (oyun) : Ahmet Önel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010
Gül'e Ağıt : Deniz Altun - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2009
Tersine Dünya : Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
Günün Adamı : Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2006
Rol aldığı dizi filmler
Mahkum: Volkan Kocatürk - Paşa Yıldız - 2021 - FOX
15/07 Şafak Vakti - Güray - 2021 - Sinema filmi
Menajerimi Ara - Kendisi - 2021 Star TV
Azize - 2019 - Kanal D
Kızım - Uğur Adıgüzel 2018-2019 - TV8
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Sultan İbrahim - 2017 - FOX
Kayıtdışı - 2017 - FOX
Asla Vazgeçmem: Nihat Durak - Cahit 2015 Show TV
A.Ş.K. : Faruk Turgut - Orhan - 2013 - Kanal D
Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - atv
Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - İsmail - 2012 - Kanal D
Suskunlar : Umur Turagay - Zeki(Yanık) - 2012 - Show TV
ES-ES : Bahadır İnce - Okan - 2009 - atv
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