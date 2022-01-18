Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı yeni şarkısında geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözler günlerdir tepki alıyor. Devlet Bahçeli'den Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin'e kadar pek çok kişiden gelen yorumlara ise sanat camiasından tepki geliyor.

Aleyna Tilki, Seda Sayan, Mustafa Sandal gibi isimlerinin desteklediği Sezen Aksu ile ilgili bir paylaşım da Tuğba Ekinci'den geldi. Daha önce Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'nın desteğini alan Tuğba Ekinci paylaşımında şunları söyledi:

KUTSAL KİTAPLARA DİKKAT ÇEKTİ

"Kutsal kitaplara göre Adem ile Havva'nın yediği elma iyi ve kötü bilgisine sahip olan ağacın meyvesidir. Öncesinde iyi ve kötü ayrımının bilmeyen yani 'cahil' olan Adem ve Havva elmayı ısırıp bilgi sahibi olur. Cehalet biter. Yani şarkıda geçen cahil söz bu duruma referans verir. Gelde bunu gerçek cahillere anlat."