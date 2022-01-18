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Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi - Son Dakika

Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi

18.01.2022 13:09
Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi

Sezen Aksu'nun 2017'de yayınlanan albümünde yer alan bir şarkısındaki Adem ile Havva sözcüklerinin, 5 yıl sonra gündeme getirilmesi ve bu gündemin şarkıcıya yönelik protestolara dönüşmesi şu anda herkesin merak konusu. Aksu'ya destek verenlerin arasında yer alan şarkıcı Tuğba Ekinci ise kutsal kitapları işaret etti.

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı yeni şarkısında geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözler günlerdir tepki alıyor. Devlet Bahçeli'den Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin'e kadar pek çok kişiden gelen yorumlara ise sanat camiasından tepki geliyor.

Aleyna Tilki, Seda Sayan, Mustafa Sandal gibi isimlerinin desteklediği Sezen Aksu ile ilgili bir paylaşım da Tuğba Ekinci'den geldi. Daha önce Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'nın desteğini alan Tuğba Ekinci paylaşımında şunları söyledi:

KUTSAL KİTAPLARA DİKKAT ÇEKTİ

Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi

"Kutsal kitaplara göre Adem ile Havva'nın yediği elma iyi ve kötü bilgisine sahip olan ağacın meyvesidir. Öncesinde iyi ve kötü ayrımının bilmeyen yani 'cahil' olan Adem ve Havva elmayı ısırıp bilgi sahibi olur. Cehalet biter. Yani şarkıda geçen cahil söz bu duruma referans verir. Gelde bunu gerçek cahillere anlat."

YORUMLAR (11)
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Tuğba Ekinci, Sezen Aksu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi - Son Dakika
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