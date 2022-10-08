Tuğba Özerk...BOŞANMAYI DANS EDEREK KUTLADI - Son Dakika
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Tuğba Özerk...BOŞANMAYI DANS EDEREK KUTLADI

08.10.2022 10:38
Tuğba Özerk...BOŞANMAYI DANS EDEREK KUTLADI

Şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu Gökmen Tanaçar ile 2 gün önce tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası eğlenceli zaman geçirmeye çalışan Özerk, Sefo'nun İsabel şarkısıyla dans ederek sosyal medya hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz sene haziran ayında nikah masasına oturan şarkıcı Tuğba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar, 2 gün önce tek celsede boşandı. Firen ve ruhen anlaşamadıklarını söyleyen çiftin 1,5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitti. Ayrılık sonrası evinde zaman geçiren şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

435 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından günlük yaşantısında kareler paylaşan Tuğba Özerk, evde Sefo'nun İsabel şarkısında dans etti. Göbeğini açıkta bırakan tişörtü ve fiziğiyle dikkat çeken 41 yaşındaki şarkıcı, dans ettiği videoyu yayınlayarak "Merhaba ben İsabel" notunu düştü.

2 gün önce tek celsede boşanan Tuğba Özerk, dans ettiği anlar paylaştı

EVLİLİKLERİ 5 DAKİKADA BİTTİ

Gökmen Tanaçar, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Tuğba Özerk'e anlaşmalı olarak boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını belirten Tanaçar, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve boşanma konusunda anlaştıklarını aktardı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim taraflara 'boşanma konusunda kararlı mısınız' şeklinde soru yöneltti. Soru üzerine beyanda bulunan Tuğba Özerk, boşanmak istediğini söylerken, Gökhan Tanaçar da anlaşmalı boşanmak istediğini ve herhangi bir talebinin olmadığını ifade etti. Yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme, Tuğba Özerk ile Gökhan Tanaçar'ın 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına hükmetti.

2 gün önce tek celsede boşanan Tuğba Özerk, dans ettiği anlar paylaştı

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Kaynak: Magazinkolik

Tuğba Özerk, Sefo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Özerk...BOŞANMAYI DANS EDEREK KUTLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuğba Özerk...BOŞANMAYI DANS EDEREK KUTLADI - Son Dakika
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