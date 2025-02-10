Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt'u korudu: Böbreğini geri istemedi - Son Dakika
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Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt'u korudu: Böbreğini geri istemedi

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, böbreğini babasına veren ağabeyi Timur Turanbayburt'u korudu. Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımların ardından Tuğçe Tayfur, ağabeyinin böbreğini geri istemediğini söyledi.

10.02.2025 11:09  Güncelleme: 11:19
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a neden miras bırakmadığı merak edilmiş, Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar ortalığı karıştırmıştı. Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur ise konuyla ilgili açıklama yaparak ağabeyini korudu.

Arabesk müziğin değerli ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatından sonra vasiyeti mahkemede açılan Tayfur'un, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı öğrenildi. Tayfur'un, vasiyetinde kızı Tuğçe ve oğlu Timur Turanbayburt'un adını geçirmemesi ise dikkat çekti.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Vasiyette adı geçmeyen çocuklar, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etti. Süreç devam ederken, usta sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen paylaşımlar ortalığı karıştırdı. Ferdi Tayfur'un bu nedenle oğluna bir şey bırakmadığı düşünüldü.

Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt'u korudu: Böbreğini geri istemedi

TUĞÇE TAYFUR: AĞABEYİM BÖBREĞİNİ BABAMIZA SEVE SEVE VERDİ

Konuyla ilgili Gel Konuşalım'da açıklama yapan Tuğçe Tayfur, "Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. O 'Ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağabeyim video mesajla açıklama yapacak. Seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı.

"UTANIYORUM"

Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum. Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt\'u korudu: Böbreğini geri istemedi

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Son Dakika Magazin Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt'u korudu: Böbreğini geri istemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cemil Moroglu:
    ferhat eserden nefret edenler ve bu siteden dedolup gitsin diyenler butonuyum. 93 143 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ferdi abi miraslarını doğru yere bırakmış helal olsun haketmeyen evlada miras bırakılmaz hele hele kıza bırakılmaz gelir damat yer yazık olur 11 34 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bozacı'nın şahidi şıracı büyük miras için her yolu deniyor'lar 8 12 Yanıtla
  • Aras Batu:
    Gençlikte yenilen hurmalar, gün gelir seni tırmalar demiş atalarımız. Evlâda bırakılacak en güzel miras eğitimdir. Gerisi dövüş kavga husumet. 17 2 Yanıtla
  • Şirin Gül:
    Biz de senden utanıyoruz sende babana iyi dağranmadın kaf tutmuyorsun bu adamdan daha ne bekliyorsunuz tuçe 5 9 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    bu kız tam bir fırıldak ömer rahmetli bütün mal varlığını bağışlasaydı bunlar şap gibi oturacaktı nejla hanım torunlarının hakkını kimselere yedirmiyormuşya elin oğlu yiyecek torunlarına birşey kalmayacak 5 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    cemil zavallısın başkada birşey demiyorum :)) 2 4 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Para mal mülk peşinde koşan sazanlara gelsin mal gibi çalış yeme biriktir hem düşman kazan hemde ihanet yazık boş dünya acaba ferdi bey gelse tekrardan bu kadar emek verir miydi bence hayır 4 1 Yanıtla
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