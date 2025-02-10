Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt\'u korudu: Böbreğini geri istemedi

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a neden miras bırakmadığı merak edilmiş, Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar ortalığı karıştırmıştı. Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur ise konuyla ilgili açıklama yaparak ağabeyini korudu.

Arabesk müziğin değerli ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatından sonra vasiyeti mahkemede açılan Tayfur'un, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı öğrenildi. Tayfur'un, vasiyetinde kızı Tuğçe ve oğlu Timur Turanbayburt'un adını geçirmemesi ise dikkat çekti.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Vasiyette adı geçmeyen çocuklar, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etti. Süreç devam ederken, usta sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen paylaşımlar ortalığı karıştırdı. Ferdi Tayfur'un bu nedenle oğluna bir şey bırakmadığı düşünüldü.

TUĞÇE TAYFUR: AĞABEYİM BÖBREĞİNİ BABAMIZA SEVE SEVE VERDİ

Konuyla ilgili Gel Konuşalım'da açıklama yapan Tuğçe Tayfur, "Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. O 'Ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağabeyim video mesajla açıklama yapacak. Seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı.

"UTANIYORUM"

Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum. Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım" ifadelerini kullandı.