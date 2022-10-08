Ünlüler 'Challenge' ile Cerebral Palsy'li Çocuklara Dikkat Çekti - Son Dakika
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Ünlüler 'Challenge' ile Cerebral Palsy'li Çocuklara Dikkat Çekti

08.10.2022 10:22
Ünlüler 'Challenge' ile Cerebral Palsy'li Çocuklara Dikkat Çekti

Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, Cerebral Palsy'li çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinlikler yapılıyor.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye bugünü ünlü isimlerle birlikte 'challenge' etkinliği ile kutladı.

Seren Fosforoğlu, Doğa Rutkay Kamal, Şah Yaycı, Murat Evgin, Gökçe Eyüboğlu, Şebnem Özinal, Akasya Asıltürkmen, Gaye Turgut Evin, birçok ünlü influencerlar ve gazeteciler de challenge etkinliğine katılarak Cerebral Palsy'li bireyler adına farkındalık yarattı.

Cerebral Palsy'e dikkat çekmek amacıyla yeşil giyinerek ya da yeşil bir aksesuar kullanarak çektikleri fotoğraf ve görüntüleri ınstagram'da paylaştı.

Ayrıca 6 Ekim günü İGA Kulesi, Metropol İstanbul Binası, Watergarden, Akasya, İstinye Park, Trump Towers, Akbatı, Vadi İstanbul, Capacity, Grand Pera AVM, Cerebral Palsy farkındalığı için yeşil ışık yaktı.

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Kaynak: Snob Magazin

Doğa Rutkay, Türkiye, 6 Ekim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlüler 'Challenge' ile Cerebral Palsy'li Çocuklara Dikkat Çekti - Son Dakika

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