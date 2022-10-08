Cerebral Palsy'e dikkat çekmek amacıyla yeşil giyinerek ya da yeşil bir aksesuar kullanarak çektikleri fotoğraf ve görüntüleri ınstagram'da paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

Doğa Rutkay, Türkiye, 6 Ekim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Ünlüler 'Challenge' ile Cerebral Palsy'li Çocuklara Dikkat Çekti - Son Dakika

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