Tüm dünyada uzun süre konuşulan Squid Game dizisi hayranlarına müjde! İkinci sezonu çekilecek

Dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisi hayranlarına dizinin yaratıcısından sevindiren haber geldi.

"TALEP VAR"

Dizinin Los Angeles'ta düzenlenen özel gösteriminde konuşan yönetmen Hwang Dong-hyuk, "Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var" dedi.

"İKİNCİ SEZON ÇEKİLECEK"

Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtse de şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı. Hwang Dong-hyuk, gösterilen yoğun ilginin karşılığında ikinci sezonun çekileceğini "Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum" sözleriyle onayladı.

NETFLIX'İN EN ÇOK İZLENEN YAPIMI OLDU

Squid Game, 9 bölümlük ilk sezonu 17 Eylül'de yayınlanmıştı. Dizi, yayınlandığı günden bu yana dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Netflix'in açıkladığı verilere göre, dizi ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı.

SQUID GAME KONUSU NEDİR?

Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

SQUID GAME NE DEMEK?

Squid ve game kelimelerinin Türkçe anlamları, "Kalamar" ve "Oyun" olarak karşımıza çıkıyor. Squid Game dizisinin adı ise Türkçe'ye Kalamar Oyunu olarak çevriliyor.