Tüm Zamanların En Tüyler Ürpertici Korku Serisi Geliyor - Son Dakika

Filmin bas¸rollerini podyumların eskimeyen yu¨zu¨ Sema S¸ims¸ek ve başarılı tiyatro sanatçısı Hakan Akgu¨n ile ekibin en ku¨c¸u¨k u¨yesi Almina Kahraman paylas¸ıyor. İzleyenler tarafından oldukça beğeni toplayan ZEBUN filmine sosyal medyanın da beğenilen fenomenlerinin büyük bir ilgi göstermesi gözlerden kaçmadı. Yönetmen Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş, gösterilen bu ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ve Türk sinemasında korku dalında yeni bir seri başlatmaktan kıvanç duyduklarını dile getirdi.

TU¨RK SI·NEMASINDA BI·R I·LK

Yas¸anmıs¸ gerc¸ek bir hikayeden esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan ZEBUN, Tu¨rkiye'de c¸ekilen korku filmleri sıralamasında en yu¨ksek bu¨tc¸eye sahip. Bu sıra dışı korku filmi ZEBUN'un senaryosunda olduğu kadar çekimlerinde de önemli ve duyarlı davranışlara yer verilmesi filmin seyirciye aktaracağı enerjiyi de farklı hale getiriyor. Örneğin; çekimler sırasında filme yansıyan sahnelerin aksine hiç bir canlıya zarar verilmemesi ve küçük oyuncu Almina'nın ürkütücü bir senaryonun içinde olmasına rağmen bunu bir eğlence olarak algılaması için yapımcılar tarafından pedagog görevlendirilmiş ve çocuk psikolojisinin kıymeti bu davranışla vurgulanmıştır.

ÖZGÜN BİR KORKU FİLMİ İLE TANIŞIN

Tüm detaylara dikkat edilerek çekimleri tamamlanan ve seyirciyle buluşan, Türkiye' de çekilmiş en farklı korku filmi ZEBUN'un senaryosu s¸o¨yle;

Başarılı iş adamı Kenan ve güzel eşi Esma küçük kızları ile harika bir hayat sürmektedir. Herşey yolunda giderken Kenan'ın bir gün arkadaşları ile yediği akşam yemeğinden sonra hayatı altüst olacaktır. Bu geceden sonra gördüğü halüsinasyonlar sonucu gittiği psikoloğun, tıbbın aslında reddettiği bir yönlendirme yaparak Kenan'ı bir hocaya gitmesi konusunda ikna etmesi ile ilginç sahneler yaşanacaktır. Filmde gelişen olayları izlemeden kimsenin aklına gelmeyecek kadar farklı işlenen hayalleri daha da uçsuzlaştıracak olan ZEBUN'un görülmeye değer olduğu düşünülmektedir