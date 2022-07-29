Edis'in Yalancı Şarkısı Yayında

Her şarkısı haftalarca listelerde kalan ve milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Edis beklenen yeni single'ını müzik dünyası ile paylaşıyor. Yazın hit'i 'Yalancı', 29 Temmuz tarihinde tüm platformlarda yayına giriyor. İlk ezgisinden itibaren dinleyenleri dans ettiren şarkı, Türk Pop Müziği'nin özlediği ritm ve heyecanı sunuyor. Pozitif, enerjik, ezgileriyle dansa kucak açan 'Yalancı'nın sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Pop melodi afro beat alt yapısı ve reggaeton karışımı prodüksiyonla hayata geçen şarkı, Türkçe Pop ve melodik rap'in en iyi sentezlerinden biri olarak yorumlanıyor.

Yalancı'nın klibinde bambaşka bir Edis

Edis'in dans ve eğlence dolu, bir o kadar da doğal görüntülerden oluşan Yalancı şarkısının klibi Çeşme'de çekildi. Prodüksiyonunu Hypers'ın üstlendiği, yönetmenliğini Melih Kun'un yaptığı, yazın, dostluğun, eğlencenin en renkli anlarını yansıtan film tadındaki klip 4 günde kameraya alındı. Klipte ünlü yıldıza dans ve cast ekibi de eşlik etti.

İzleyenlere Yalancı'nın enerjisini hissettiren klipte ünlü yıldız Edis, bugüne kadar hiç görülmemiş en esprili ve eğlenceli görüntüleriyle yer aldı. Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu ünlü yıldız, klibin hem senaryosunda hem de çekimlerinde ilham veren fikirleriyle ekibine yön verdi.