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Türk Tiyatro ve Sinemasının Usta İsmi Ayla Algan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Türk Tiyatro ve Sinemasının Usta İsmi Ayla Algan Hayatını Kaybetti

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Ayla Algan, 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini dünyada tanıtmış ve mizahi şarkısı 'Koca Öküz' ile halkın sevgisini kazanmıştır. Hamlet rolünü oynayan nadir kadın oyunculardan biri olan Ayla Algan, aynı zamanda eğitmenlik yapmış ve birçok dizi ve filmde rol almıştır. 1972'de Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılan Algan, 4 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Türk Tiyatro ve Sinemasının Usta İsmi Ayla Algan Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 22:29,
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Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Vedat Kasman, annesinin adı modacı Nevzat Kasman'dır. Çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı.

Ayla Algan

Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan "Koca Öküz" adlı şarkısı olmuştur.Ayla AlganTiyatroda Hamlet rolünü oynayan Dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer alır. Tiyatro alanında eğitmenlik yapmaya, ayrıca sinema filmleri ve dizilerde rol almaya devam etmektedir.

1972'de Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide "Anadolu Selçuklu" karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015

Tut Sözünü - 2015

O Hayat Benim - 2014

Unutulmaz - 2010

Yüreğine Sor - 2010

Ezber (Kısa Film) - 2009

Ayda - 2007

Şöhret Okulu - 2007

Binbir Gece - 2006

Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004

Patroniçe - 2004

Ziyaret - 2004

Arapsaçı - 2004

Aliye - 2004

Yadigar - 2004

Metropol Kabusu - 2003

Hızma - 2002

Havada Bulut - 2002

Biz Size Aşık Olduk - 2002

O da Beni Seviyor - 2001

Yıldız Tepe - 2000

Hanım Ağa - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Kurşun Kalem - 2000

Harem Suare - 1999

Şükran Büfe - 1999

Sıdıka - 1997

Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996

Beşi Bir Yerde - 1996

Doktora Bak Doktora - 1994

Yaz Yağmuru - 1993

Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993

Seni Seviyorum Rosa - 1992

Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990

Çil Horoz - 1987

Eksik Etek - 1976

Salak Bacılar - 1975

Gölgedeki Adam - 1970

Son Söz Benim - 1970

Yılan Soyu - 1969

Zilli Nazife - 1967

Ah Güzel İstanbul - 1966

Biraz Kül Biraz Duman - 1966

Yıldız Tepe - 1965

Serseri Aşık - 1965

Karanlıkta Uyananlar - 1964

Kaynak: Magazinkolik
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