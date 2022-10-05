11 yıl önce çektiği video ile bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olmayı başaran Yenimahalleli Cafer, yıllar aradan sonra yeniden gündemde.
O dönem çektiği videoda, "Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Ciguli'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar manapınarından Hasibe'nin Ahmet" sözleriyle viral olan Cafer'in son hali şaşkınlık yarattı.
Cafer'in dünyaevine girdiği ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları, Cafer 'in son halini tanımakta güçlük çekti.
İşte Cafer'in son hali:
Son Dakika › Magazin › 'Benim Adım Cafer' sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı! - Son Dakika