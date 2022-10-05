"Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı! - Son Dakika
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"Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!

05.10.2022 23:12

11 yıl önce çektiği video ile sosyal medyaya damga vuran Cafer'i tekrar ortaya çıktı. Cafer 'in evlenip çocuğa karışması ise şaşkınlık yarattı.

11 yıl önce çektiği video ile bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olmayı başaran Yenimahalleli Cafer, yıllar aradan sonra yeniden gündemde.

"BENİM ADIM CAFER, BOYUM 1.10"

O dönem çektiği videoda, "Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Ciguli'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar manapınarından Hasibe'nin Ahmet" sözleriyle viral olan Cafer'in son hali şaşkınlık yarattı.

Ülkemiz onu 'Benim Adım Cafer' repliğiyle tanıdı! Yıllar sonra ortaya çıktı, hem de çocuğu var

EVLENDİ, ÇOCUĞU OLDU

Cafer'in dünyaevine girdiği ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları, Cafer 'in son halini tanımakta güçlük çekti.

İşte Cafer'in son hali:

Ülkemiz onu 'Benim Adım Cafer' repliğiyle tanıdı! Yıllar sonra ortaya çıktı, hem de çocuğu var



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Son Dakika Magazin 'Benim Adım Cafer' sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı! - Son Dakika


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