Modacı Andıç'tan örnek davranış - Son Dakika
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Modacı Andıç'tan örnek davranış

25.08.2022 11:18
Modacı Andıç'tan örnek davranış

Türkiye'de yaptığı bir birinden güzel ve anlamlı defilelerle isminden söz ettiren ünlü modacı Cafer Andıç, magazin dünyasında örnek bir çalışmaya imza atmak için kolları sıvadı.

Türkiye'de yaptığı bir birinden güzel ve anlamlı defilelerle isminden söz ettiren ünlü modacı Cafer Andıç, magazin dünyasında örnek bir çalışmaya imza atmak için kolları sıvadı. Andıç, kimsesiz çocuklar, doğum sendromu, epilepsi hastası 50 kız çocuğu için defile yapmaya hazırlanıyor.

Ünlü modacı Cafer Andıç, Türkiye'nin en iyi mankenleri ile birlikte özel tasarım kıyafetleriyle kız çocuklarını podyumda yürüteceğini ve böylelikle dikkatleri bu kızların üzerine çekeceklerini söyledi. Titizlikle üzerinde çalıştığı özel bir etkinlik yapacaklarını dile getiren Andıç, hayatının en anlamlı defilelerinden birini yapacağını ifade etti.

"Bu alanda son defilemi yapacağım"

Uzun zamandır tekstil ve moda alanında çok büyük işlere imza attığını kaydeden Cafer Andıç, daha önce yaptığı defilelerle Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdiğini, şimdi ise Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı içinde olduğunu açıkladı. Andıç, "Son finalimi de yapıp bir daha bu alanda defile yapmak istemiyorum. Finalimi de kimsesiz çocuklar, doğum sendromlu çocuklar ve epilepsi hastası çocuklar için yapacağım. Anlamlı bir defile olacak, gerçekten üst düzey daha önce duyulmamış bir defileye imza atacağım" dedi.

Defilenin açık alanda, deniz manzaralı, kalografi üst düzeyde olacağını ifade eden Andıç, mor ve turkuaz podyumunda açık alanda seçkin davetli listesi ile bir görsel şov izleteceğini dile getirdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Magazin, Son Dakika

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