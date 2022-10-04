Türkiye'de geçmiş yıllarda çekilen filmler ve dizilerde rol alan oyuncuların kim olduğu, günümüzde bile çok merak ediliyor. İşte o filmlerden biri de yayınlandığı döneme damga vuran Keloğlan filmi.
Bu dizide Fatma karakterine can veren bir isim vardı ki, güzelliğiyle görenleri büyüyordu. O ismin ünlü oyuncu Fatma Karanfil olduğunu yıllar sonra öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Karanfil'in son halini görenler, "Bence hiçbir şey kaybetmemiş, hala çok güzel" yorumlarında bulunuyor.
İşte ünlü oyuncun son hali:
Son Dakika › Magazin › Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor - Son Dakika