Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor - Son Dakika
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Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

04.10.2022 17:55

Türkiye'nin en çok seven filmleri arasında yer alan Keloğlan'da Fatma karakterini canlandıran ismin, ünlü oyuncu Fatma Karanfil olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Türkiye'de geçmiş yıllarda çekilen filmler ve dizilerde rol alan oyuncuların kim olduğu, günümüzde bile çok merak ediliyor. İşte o filmlerden biri de yayınlandığı döneme damga vuran Keloğlan filmi.

FATMA KARAKTERİNİ CANLANDIRIYORDU

Bu dizide Fatma karakterine can veren bir isim vardı ki, güzelliğiyle görenleri büyüyordu. O ismin ünlü oyuncu Fatma Karanfil olduğunu yıllar sonra öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kimmiş! Görenler 'İnanamıyorum' deyip kalakalıyor

"ŞİMDİKİ HALİ DE ÇOK GÜZEL"

Karanfil'in son halini görenler, "Bence hiçbir şey kaybetmemiş, hala çok güzel" yorumlarında bulunuyor.

İşte ünlü oyuncun son hali:

Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kimmiş! Görenler 'İnanamıyorum' deyip kalakalıyor
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Fatma Karanfil, Keloğlan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor - Son Dakika


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