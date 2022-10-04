Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

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Türkiye'de geçmiş yıllarda çekilen filmler ve dizilerde rol alan oyuncuların kim olduğu, günümüzde bile çok merak ediliyor. İşte o filmlerden biri de yayınlandığı döneme damga vuran Keloğlan filmi.

FATMA KARAKTERİNİ CANLANDIRIYORDU

Bu dizide Fatma karakterine can veren bir isim vardı ki, güzelliğiyle görenleri büyüyordu. O ismin ünlü oyuncu Fatma Karanfil olduğunu yıllar sonra öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"ŞİMDİKİ HALİ DE ÇOK GÜZEL"

Karanfil'in son halini görenler, "Bence hiçbir şey kaybetmemiş, hala çok güzel" yorumlarında bulunuyor.

İşte ünlü oyuncun son hali: