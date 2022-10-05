Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı

05.10.2022 20:45

Türkiye'nin bir dönem en ünlü haber spikerleri arasında bulunan Hamit Özsaraç'ın son hali, tekrar gündem oldu. Usta spikerin saçlarının hayli beyazladığı görüldü.

Türkiye'de özel televizyonların patlama yaşadığı 1990'lı yıllarda birçok haber spikeri de kendisine ekranda yer buldu. Show TV'de Reha Muhtar'ın izinli olduğu cumartesi-pazar günleri ekrana çıkan Hamit Özsaraç da o dönem adını fazlasıyla duyurdu.

Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Yıllardır sırra kadem basan Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü bomba

MESLEĞİNİ BIRAKTI

Show TV'den ayrıldıktan sonra bir süre daha mesleğine devam eden Özsaraç, daha sonrasında ise birkaç kanalda görev aldıktan sonra televizyon kariyerini noktaladı. Şimdilerde spikerlik kursu veren Saraç'ın son hali de yeniden gündem oldu.

İşte ünlü televizyoncunun son hali:

Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Yıllardır sırra kadem basan Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü bomba
Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Yıllardır sırra kadem basan Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü bomba
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Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Yıllardır sırra kadem basan Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü bomba Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Yıllardır sırra kadem basan Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü bomba Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti

Hamit Özsaraç, Reha Muhtar, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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