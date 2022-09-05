Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, geçtiğimiz dönem 16. sezonunu tamamladı. Eylül ayında yeni sezonun açılmasıyla beraber yaz tatilinden yeniden ekranlara dönecek dizilerden biri olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla beraber izleyicisine kavuşacak. Ancak Arka Sokaklar'da yeni sezon öncesi büyük bir deprem yaşanıyor. Dizinin başından beri kadroda olan ana karakterlerden 'Mesut' artık olmayacak.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Karakteri canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Çoruh, mesajında şu ifadelere yer verdi: "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.'

"UZAKTAN GÖRENLER MESUT SANIYOR"

16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım…"